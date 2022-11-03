3 Kasım tarihinde ÖSYM başkanlığı tarafından açıklanan 2022 KPSS Ön lisans sınav sonuçları ile birlikte birçok aday sınav sonuçlarını öğrenmek için ÖSYM web sitesine giriş yapmayı deniyor. ÖSYM sitesine giriş yapamayan kullanıcılar ÖSYM çöktü mü? Ve ÖSYM sitesi neden açılmıyor 2022? Sorusunu merak ediyor ve araştırmaya başlıyor. Peki, ÖSYM çöktü mü? ÖSYM sitesi neden açılmıyor 2022? ÖSYM'de sorun mu var?

Geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen 2022 KPSS Ön lisans sınavı ile birlikte adaylar bir süredir sonuçların açıklanmasını bekliyordu. Heyecanla beklenen 3 Kasım tarihi ile birlikte ÖSYM başkanlığı sınav sonuçlarının açıklandığını resmi olarak duyurdu. Sınav sonuçlarını öğrenmek için sisteme giriş yapmayı deneyen fakat sorun yaşayan adaylar internet üzerinde ÖSYM sitesi neden açılmıyor 2022? Sorusunu ve ÖSYM'de sorun mu var? Sorusunu araştırmaya başladı. Peki, ÖSYM çöktü mü? ÖSYM sitesi neden açılmıyor 2022? ÖSYM'de sorun mu var?

ÖSYM SİTESİ NEDEN AÇILMIYOR 2022?

2022 KPSS Ön Lisans sınavı sonuçları sınava katılım sağlayan adaylar tarafından sık sık araştırılıyor. Bu nedenle ÖSYM Sonuç sisteminde olağanüstü bir yoğunluk söz konusu oluyor. Bunun sonucunda birçok kullanıcı siteye yoğunluktan dolayı erişim sorunu yaşayabiliyor. Bu durumda yapılabilecek tek şey yoğunluğun azalmasını beklemek ve sürekli olarak tekrar denemek gerekiyor.

ÖSYM SONUÇ GÖRÜNTÜLEME EKRANINA NASIL GİRİLİR?

ÖSYM sonuç görüntüleme ekranına yukarıda yer verdiğimiz link üzerinden veya arama motoruna ÖSYM sonuç ekranı yazarak ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemine ulaşabilirsiniz. ÖSYM sonuç görüntüleme ekranına https://sonuc.osym.gov.tr/ bağlantısı üzerinden ulaşılabilir.