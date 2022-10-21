21 Ekim tarihinde açıklanacak olan 2022 KPSS Lisans sınavı sonuçlarını öğrenmek isteyen birçok aday ÖSYM resmi web sitesine girmeyi deniyor. Giriş yapmayı başaramayan vatandaşlar ise ÖSYM sitesi neden açılmıyor diye düşünüyor. İlk akla gelen soru ise ÖSYM çöktü mü? Sorusu oluyor. Gün içerisinde birçok aday ÖSYM çöktü mü? ve ÖSYM sitesi neden açılmıyor? Sorusunu merak ediyor. Peki, ÖSYM çöktü mü? ÖSYM sitesi neden açılmıyor 2022? ÖSYM'de sorun mu var?

Sınav sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar KPSS Lisans ÖSYM Sonuç görüntüleme ekranı aramasını gerçekleştiriyor. Fakat siteye giriş yapamayan adaylar ÖSYM'de sorun mu var? Sorusunu ve ÖSYM çöktü mü? Sorusunu merak ediyor, araştırıyor. Bu haberimizde merak edenler için ÖSYM çöktü mü? ÖSYM sitesi neden açılmıyor 2022? Sorularını yanıtladık.Peki, ÖSYM çöktü mü? ÖSYM sitesi neden açılmıyor 2022? ÖSYM'de sorun mu var?

ÖSYM ÇÖKTÜ MÜ?

2022 yılı için gerçekleştirilen KPSS Lisans sınavı sonuçları sınava katılım sağlayan adaylar tarafından sık sık araştırılıyor. Bu nedenle ÖSYM Sonuç sisteminde olağanüstü bir yoğunluk söz konusu oluyor. Bunun sonucunda birçok kullanıcı siteye yoğunluktan dolayı erişim sorunu yaşayabiliyor. Bu durumda yapılabilecek tek şey yoğunluğun azalmasını beklemek ve sürekli olarak tekrar denemek gerekiyor.

ÖSYM SONUÇ GÖRÜNTÜLEME EKRANINA NASIL GİRİLİR?

ÖSYM sonuç görüntüleme ekranına yukarıda yer verdiğimiz link üzerinden veya arama motoruna ÖSYM sonuç ekranı yazarak ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemine ulaşabilirsiniz. ÖSYM sonuç görüntüleme ekranına https://sonuc.osym.gov.tr/ bağlantısı üzerinden ulaşılabilir.