ÖSYM çöktü mü? ÖSYM sınav sonuç sayfasına neden girilmiyor? YKS sonuç sayfası açılmıyor hatası neden olur?

Yüz binlerce adayın katılımıyla 17-18 Haziran'da yapılan Yks'nin sonuçları ilan edildi. Sınav sonucunu öğrenmek isteyen öğrenciler osym.gov.tr üzerinde yoğunluk oluşturdu. YKS sonucunu görüntülemeyen vatandaşlar ÖSYM çöktü mü? ÖSYM sınav sonuç sayfasına neden girilmiyor? sorularına yanıt aradı.

ÖSYM çöktü mü? ÖSYM sınav sonuç sayfasına neden girilmiyor? soruları merak edilen konular arasında yer aldı.

ÖSYM ÇÖKTÜ MÜ?

ÖSYM, 2023 YKS sonuçlarını ilan etti. Bunun ardından sitede bir yoğunluk oluştu. Ancak kısa bir süre sonra site tekrar aktif hale geldi.

SONUÇLARI, TC KİMLİK VE ŞİFRE İLE ÖĞRENECEKLER

YKS sonuçları T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi ile öğrenilebilecek. Öğrenciler YKS'den alacakları puanlara göre üniversite tercihlerini yapacaklar.

TERCİHLER 27 TEMMUZ'DA BAŞLIYOR

YKS Tercih Klavuzu'nun açıklamasının ardından üniversite hayali kuran milyonlarca aday için tercih süreci başlayacak. Tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacak.

TABAN VE TAVAN PUANLAR BELİRLENECEK

YKS tercihlerinde adayların 24 hakkı bulunuyor. 2023 YKS üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları henüz belli olmadı. Bu yıla ait puanlar üniversite yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasından sonra belli olacak. YKS sonuçlarının açıklanması ile ÖSYM tarafından yayımlanacak YKS tercih kılavuzunda 2 ve 4 yıllık bölümlerin en son alım yaptığı taban ve tavan puanlar yer alacak.