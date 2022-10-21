ÖSYM Başkanlığı tarafından 2022 KPSS Lisans sınav sonuçlarının erişime açılması ile birlikte sisteme giriş yapamayan birçok kişi ÖSYM çöktü mü? Sorusunu merak ediyor. Ayrıca sisteme girerken sorun yaşamakta olan adaylar ÖSYM'de sorun mu var? ÖSYM neden açılmıyor? Sorularını araştırıyor. Peki, ÖSYM çöktü mü? ÖSYM'de sorun mu var? ÖSYM neden açılmıyor? ÖSYM hata veriyor!

KPSS Lisans sınavının gerçekleştirilmesinin ardından birçok aday heyecanla sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyordu. 21 Ekim tarihi olarak belirtilen sonuçların erişime açılma tarihinin gelmesi ile birlikte geçtiğimiz saatler içerisinde sonuçlar adayların erişimine açıldı. Giriş yapmakta sorun yaşayan kullanıcılar ÖSYM çöktü mü? Sorusunu ve ÖSYM'de sorun mu var? Sorusunu araştırıyor. Sizler için haberimizde ÖSYM çöktü mü? ÖSYM'de sorun mu var? Sorularını yanıtladık. Peki, ÖSYM çöktü mü? ÖSYM'de sorun mu var? ÖSYM neden açılmıyor? ÖSYM hata veriyor! İşte detaylar..

ÖSYM ÇÖKTÜ MÜ?

2022 yılı için gerçekleştirilen KPSS Lisans sınavı sonuçları sınava katılım sağlayan adaylar tarafından sık sık araştırılıyor. Bu nedenle ÖSYM Sonuç sisteminde olağanüstü bir yoğunluk söz konusu oluyor. Bunun sonucunda birçok kullanıcı siteye yoğunluktan dolayı erişim sorunu yaşayabiliyor. Bu durumda yapılabilecek tek şey yoğunluğun azalmasını beklemek ve sürekli olarak tekrar denemek gerekiyor.