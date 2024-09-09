ÖSYM çöktü mü? 9 Eylül Pazartesi ÖSYM aday sayfasına neden girilmiyor, ne zaman düzelir?

ÖSYM'nin resmi internet sitesi osym.gov.tr adresinde erişim sorunları yaşanıyor. Sınav sonuçları ve sınavla ilgili duyuruları takip etmek isteyen kişiler ÖSYM sitesine girmek istiyor. Peki, ÖSYM neden açılmıyor? ÖSYM çöktü mü? ÖSYM sitesi ne zaman düzelecek? ÖSYM bilişim altyapısıyla ilgili duyuru geldi mi? ÖSYM çöktü mü? 9 Eylül Pazartesi ÖSYM aday sayfasına neden girilmiyor, ne zaman düzelir?

ÖSYM NEDEN AÇILMIYOR?

ÖSYM aday sayfasına erişim sorunlarım yaşanıyor. Henüz konu ile ilgili resmi açıklama gelmedi.

ÖSYM NEDİR?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), yükseköğretim programlarına girmek için başvuran adaylar arasından, başarılı olma olasılıkları diğerlerinden daha yüksek olanları seçerek bu programlara yerleştirmek amacı ile 1974 yılında kurulmuş olan devlet kurumudur. Merkez binası Ankara'da bulunur. Yılda yaklaşık 10 milyon adaya sınav uygulamaktadır.

Kurum ilk olarak 22 Kasım 1974 tarihinde, Üniversitelerarası Kurul tarafından, 1750 sayılı Üniversiteler Kanununun 52. Maddesine göre, "Üniversitelerarası Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÜSYM)" adıyla kuruldu. 1981 yılında yürürlüğe giren 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Yükseköğretim Kuruluna (YÖK) bağlanarak "Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)" adını almıştır. 17 Şubat 2011 tarihinde yürürlüğe giren 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile idari ve mali özerkliğe sahip olmuş ve adı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı olarak değiştirilmiştir.

ÖSYM'nin görevleri 15 Temmuz 2018'de yürürlüğe giren 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 347. maddesiyle yeniden düzenlenmiştir