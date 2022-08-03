ÖSYM Başkanı kimdir? ÖSYM Başkanı Halis Aygün kimdir? ÖSYM Başkanı Halis Aygün hayatı ve biyografisi!

Açıklamaları ve duyuruları ile sık sık gündem olan ve eğitim dünyasında sıkça konuşulan ÖSYM Başkanı Halis Aygün hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki, ÖSYM Başkanı Halis Aygün kimdir? ÖSYM Başkanı kimdir?

ÖSYM BAŞKANI HALİS AYGÜN KİMDİR?

Doğum tarihi: 1968 Kaç yaşında: 53 yaşında Nere li: Giresun

Halis Aygün, (d. 1968 Giresun) 1989 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümünden mezun oldu. Yüksek Lisansını 1992 yılında aynı üniversitede tamamladı. Aygün, doktorasını 1997'de London City University'de tamamladı. 1989-1993 yılları arasında KTÜ, Matematik Bölümü, Topoloji Anabilim Dalında araştırma görevlisi olan Aygün, Kocaeli Üniversitesi'nde 1998'de yardımcı doçent, 2000'de doçent ve 2006 yılında da profesör unvanını aldı. 2018 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi başkanı olarak göreve getirildi.

ÖSYM BAŞKANI HALİS AYGÜN GÖREVDEN ALINDI

KPSS'deki bazı soruların bir yayınevinin deneme sorularıyla şıklarına kadar aynı olduğu iddialarının faturası ÖSYM Başkanı Halis Aygün'e kesildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Aygün, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla gece yarısı görevden alındı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre; ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, görevden alındı. Kararın, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci maddesi gereğince verildiği belirtildi.

Atama kararında "Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'inci maddesi gereğinde görevden alınmıştır." ifadelerine yer verildi.