31 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleşen KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavında adaylara yöneltilen bazı soruların bir yayınevinin deneme sınavında yer aldığı iddia edilmişti. Peki, ÖSYM Başkanı Halis Aygün istifa mı etti, görevden mi alındı? 3 Ağustos 2022 Halis Aygün neden görevden alındı? Yeni ÖSYM Başkanı kim olacak?

HALİS AYGÜN GÖREVDEN Mİ ALINDI?

KPSS'deki bazı soruların bir yayınevinin deneme sorularıyla şıklarına kadar aynı olduğu iddialarının ardından ÖSYM Başkanı Halis Aygün görevden alındı. Olayın gündeme gelmesinin ardından ÖSYM'nin yaptığı açıklamada iddialar asılsız bulunmuş ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından konuyla ilgili Devlet Denetleme Kuruluna inceleme talimatı vermişti.

31 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleşen KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavında adaylara yöneltilen bazı soruların bir yayınevinin deneme sınavında yer aldığı iddia edilmişti. Skandal iddianın gündeme gelmesinin ardından ÖSYM tarafından yapılan açıklamada "Sosyal medya platformlarında ortaya atılan iddiaların incelemelerimiz neticesinde asılsız olduğu anlaşılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verilmişti.

ERDOĞAN, İNCELEME TALİMATI VERDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 KPSS Lisans oturumundaki söz konusu iddialarla ilgili Devlet Denetleme Kuruluna inceleme talimatı verdi. Sosyal medyada yaptığı paylaşımda Erdoğan, "Devlet Denetleme Kurulumuzun 2022 KPSS ile ilgili yapacağı inceleme sonucunda elde edilen veriler titizlikle değerlendirilecek, gerekli adımlar ivedilikle atılacaktır. Tek bir evladımızın dahi mağdur olmasına asla müsaade etmeyiz." ifadelerini kullandı.

ÖSYM BAŞKANI HALİS AYGÜN GÖREVDEN ALINDI

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayınlanan kararla ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün görevden alındı. Atama kararında "Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'inci maddesi gereğinde görevden alınmıştır." ifadelerine yer verildi.

YENİ ÖSYM BAŞKANI KİM OLACAK?

Yeni ÖSYM Başkanı'nın kim olacağı henüz açıklanmadı. Detayları ekleyeceğiz...