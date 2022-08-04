ÖSYM Başkanı Ali Ersoy KPSS açıklaması! KPSS neden iptal edildi?

"Hiç arzu etmediğimiz şekilde iptal ve ertelemelere sebebiyet veren bu talihsiz süreçten dolayı tüm adaylardan özür diliyoruz." diye açıklama yapan Ersoy'un KPSS ile ilgili duyurusu gündem oldu. Peki, ÖSYM Başkanı Ali Ersoy KPSS açıklaması nedir? KPSS neden iptal edildi? Yeni KPSS sınavı ne zaman? KPSS neden iptal edildi? KPSS sınavı ne zaman yapılacak? ÖSYM Başkanı açıklaması nedir? İşte detaylar haberimizde...

ÖSYM BAŞKANI ALİ ERSOY KPSS AÇIKLAMASI!

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, 31 Temmuz'da yapılan KPSS oturumlarının iptal edildiğini açıkladı. ÖSYM Başkanı Ersoy şu açıklamalarda bulundu:

6-7 Ağustos 2022 ve 14 Ağustos 2022'de yapılacak KPSS oturumları ertelenmiştir.

İptal edilen ve ertelenen sınavlara ilişkin yeni takvim en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Yeni KPSS takvimi 17 Eylül'de başlayacaktır. Sınavı iptal edilen KPSS adaylarından, gireceği yeni sınav için herhangi bir ilave ücret talep edilmeyecektir."

Ortaya çıkan eksiklik ve aksaklıkları açık yüreklilikle kamuoyuyla paylaşıp, tedbirleri alarak ÖSYM'nin milletin kalbindeki yerini güçlendirmekte kararlıyız."

Hiç arzu etmediğimiz şekilde iptal ve ertelemelere sebebiyet veren bu talihsiz süreçten dolayı tüm adaylardan özür diliyoruz."

YENİ KPSS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

"Yeni KPSS takvimi 17 Eylül'de başlayacaktır. Sınavı iptal edilen KPSS adaylarından, gireceği yeni sınav için herhangi bir ilave ücret talep edilmeyecektir." açıklamalarında bulunuldu.

NE OLMUŞTU?

31 Temmuz Pazar günü KPSS GK-GY oturumları yapıldı. Sınav sonrası adaylar sonuçların açıklanmasını beklemeye geçti. ÖSYM tarafından aday işlemleri sayfasında sınav sorularının yayınlanması sonrası bazı sınav sorularının Yayınevi yayınlarının soruları ile benzerliği olduğu iddia edildi. İddialar sonrası konu gündem olurken adaylar KPSS soruları hakkında iddiaları araştırdı.

İletişim Başkanlığı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 2022 KPSS Lisans oturumundaki bazı sorulara ilişkin iddialarla ilgili Devlet Denetleme Kurulu'na inceleme talimatı vermiştir. İnceleme en kısa sürede neticelenecek ve kamuoyu ile paylaşılacaktır" bilgisini verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ise "Devlet Denetleme Kurulumuzun 2022 KPSS ile ilgili yapacağı inceleme sonucunda elde edilen veriler titizlikle değerlendirilecek, gerekli adımlar ivedilikle atılacaktır. Tek bir evladımızın dahi mağdur olmasına asla müsaade etmeyiz" ifadelerini kullandı.