Ösym ADAY SAYFASI E-Devletle giriş kapalı mı?
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2023-Yükseköğretim Kurumları Sınavı yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin internet sitesinden açıklandı. ÖSYM, 2023-Yükseköğretim Kurumları Sınavı tercih sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Peki, Ösym ADAY SAYFASI E-Devletle giriş kapalı mı?
Milyonlarca üniversiteli adayının merakla beklediği haber geldi. ÖSYM, 2023-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Öğrenciler sınav sonuçlarını ÖSYM'nin sitesinden görebilecek. Peki, Ösym ADAY SAYFASI E-Devletle giriş kapalı mı?
ÖSYM ADAY SAYFASI E-DEVLETLE GİRİŞ KAPALI MI?
Milyonlarca üniversiteli adayının merakla beklediği haber geldi. ÖSYM, 2023-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Öğrenciler sınav sonuçlarını ÖSYM'nin sitesinden görebilecek.
Öğrenciler şifreleri ile sisteme giriş yaparak sonuçlarını öğrenebilecek.
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