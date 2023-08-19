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Ösym ADAY SAYFASI E-Devletle giriş kapalı mı?

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2023-Yükseköğretim Kurumları Sınavı yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin internet sitesinden açıklandı. ÖSYM, 2023-Yükseköğretim Kurumları Sınavı tercih sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Peki, Ösym ADAY SAYFASI E-Devletle giriş kapalı mı?

Milyonlarca üniversiteli adayının merakla beklediği haber geldi. ÖSYM, 2023-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Öğrenciler sınav sonuçlarını ÖSYM'nin sitesinden görebilecek. Peki, Ösym ADAY SAYFASI E-Devletle giriş kapalı mı?

ÖSYM ADAY SAYFASI E-DEVLETLE GİRİŞ KAPALI MI?

Milyonlarca üniversiteli adayının merakla beklediği haber geldi. ÖSYM, 2023-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Öğrenciler sınav sonuçlarını ÖSYM'nin sitesinden görebilecek.

Öğrenciler şifreleri ile sisteme giriş yaparak sonuçlarını öğrenebilecek.

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Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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