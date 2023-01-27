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ÖSYM 2023 TAKVİMİ: YKS, KPSS, DGS, YÖKDİL, ALES sınav tarihleri ne zaman?

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ÖSYM 2023 TAKVİMİ: YKS, KPSS, DGS, YÖKDİL, ALES sınav tarihleri ne zaman?

ÖSYM sınav takvimi adaylar tarafından sıklıkla araştırılıyor. YKS, KPSS, DGS, YÖKDİL, ALES sınavları ne zaman olduğu ve üniversite sınavı ne zaman, hangi gün olduğu merak ediliyor. Peki, ÖSYM 2023 TAKVİMİ: YKS, KPSS, DGS, YÖKDİL, ALES sınav tarihleri ne zaman?

ÖSYM sınavları ne zaman olacağı ve özellikle üniversite sınav takvimi öğrenciler tarafından merakla araştırılıyor. Her yıl güncellenen sınav takvimi, 2023 ÖSYM sınav takvimi gündeme geliyor. KS, KPSS, DGS, YÖKDİL, ALES sınav tarihleri ne zaman olduğu merak ediliyor. ÖSYM 2023 TAKVİMİ: YKS, KPSS, DGS, YÖKDİL, ALES sınav tarihleri ne zaman? Detaylar haberimizdedir…

ÖSYM SINAV TAKVİMİ

Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2023/1 İngilizce): 28.01.2023 13:45

Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı 2023-TR-YÖS: 18.02.2023

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı 2023-YÖKDİL/1: 12.03.2023

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 2023-MSÜ: 19.03.2023

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 2023-TUS 1. Dönem: 26.03.2023

Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı 2023-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem: 26.03.2023

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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