ÖSYM 2023 TAKVİMİ: YKS, KPSS, DGS, YÖKDİL, ALES sınav tarihleri ne zaman?

ÖSYM sınav takvimi adaylar tarafından sıklıkla araştırılıyor. YKS, KPSS, DGS, YÖKDİL, ALES sınavları ne zaman olduğu ve üniversite sınavı ne zaman, hangi gün olduğu merak ediliyor. Peki, ÖSYM 2023 TAKVİMİ: YKS, KPSS, DGS, YÖKDİL, ALES sınav tarihleri ne zaman?