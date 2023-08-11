ÖSYM 2023 DGS SORU CEVAP ANAHTARI - DGS temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı! DGS soru ve cevap kitapçığı

16 Temmuz 2023'te gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri ve işaretlemeleri, ÖSYM'nin resmi web sitesi üzerinden erişime açıldı. Adaylar, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, işaretlemelerini ve doğru cevapları görebilirler. Ayrıca, soruların orijinal halleri ve adayların vermiş oldukları cevaplar da görüntülenebilmektedir.

DGS sınavına giren adaylar soru ve cevap kitapçığının ne zaman yayınlanacağını araştırıyor. 16 Temmuz'da gerçekleştirilen DGS sınavının ardından soru kitapçığının yayınlanma tarihi merak edildi. Peki, DGS soru ve cevap kitapçığı açıklandı mı? DGS cevap anahtarı!

2023 DGS CEVAP KAĞITLARI VE ADAY CEVAPLARI

ÖSYM'nin yaptığı açıklamaya göre;

"16 Temmuz 2023 tarihinde uygulanan Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ile soruların doğru cevapları ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 11 Ağustos 2023 tarihinde saat 10.15'ten itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır.

Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yapıp ilgili sınavı ve "Cevap Kâğıdı Görüntüleme" ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, işaretlemelerini, işaretlemelerinin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen cevaplarını ve doğru cevapları görebileceklerdir. Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebileceklerdir. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilmektedir."