Osmanlı saraylarında hangisini yapmakla görevli olan kişilere "câmeşûyân"... Kim Milyoner Olmak İster 10 Ağustos 50 Bin TL'lik Soru ve Cevabı nedir?
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10 Ağustos Perşembe ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. (Osmanlı saraylarında hangisini yapmakla görevli olan kişilere "câmeşûyân" denirdi?...) Kim Milyoner Olmak İster 10 Ağustos Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 50 Bin TL'lik soru!
ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 50 Bin TL'lik soru! Osmanlı saraylarında hangisini yapmakla görevli olan kişilere "câmeşûyân" denirdi?
KİM MİLYONER OLMAK İSTER 10 AĞUSTOS PERŞEMBE 50 BİN LİRALIK SORUSU
Osmanlı saraylarında hangisini yapmakla görevli olan kişilere "câmeşûyân" denirdi?
A-) Ahır hayvanlarına bakmak
B-) Pencereleri temizlemek
C-) Bahçe bakımı yapmak
D-) Çamaşır yıkamak
Doğru Cevap : D şıkkı