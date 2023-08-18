Osmanlı padişahlarının favori yemekleri! İşte saray mutfağından çıkan lezzetler

Tarihe damga vuran Osmanlı Devleti ve padişahlarının yaşamında ilginç detaylar yer alıyor. Padişahların günlük rutinlerinin yanı sıra saray mutfağından çıkan lezzetler merak ediliyor. Tarihe geçen isimlerin sofrasına gelen lezzetler görenleri şaşırtıyor. İşte, saatlerce süren hazırlıktan sonra Osmanlı padişahlarının tadını damağında bırakan yemekler!

Tarihin akışını değiştiren Osmanlı padişahlarının hayatı sık sık gündem oldu. Osmanlı ile ilgili dizilerin yükselişe geçmesiyle saray hayatına olan merak artmıştı. Cihan padişahlarının yemek alışkanlıkları da dikkat çekiyor. Birbirinden farklı damak tadına sahip olan padişahların favori yemekleri görenleri çok şaşırtıyor. İşte, padişahların favori yemekleri...

FATİH SULTAN MEHMET

Çağ açıp çağ kapatan ve Fatih ünvanına sahip olan II. Mehmed Osmanlı İmparatorluğu'nun 7. padişahıdır. 1451-1481 yılları arasında hüküm süren Fatih Sultan Mehmet, 1453 yılında İstanbul'u fethetmeyi başarmış ve Orta Çağ'ı kapatmıştır.

Bizans İmparatorluğu'na son veren Fatih Sultan Mehmet'in deniz ürünlerine olan düşkünlüğü dikkat çekiciydi. Sarayına istakoz bile getirten Fatih Sultan Mehmet, istiridye, karides, kurutulmuş balık, yılan balığı gibi deniz ürünlerini de severdi. Kekikli yılan balığı ise sık sık sofrada yer alırdı.

Kestaneli bulgur pilavı, kavunlu zerde, havyar, kuşbaşı etle yapılan ekşili çorba, tandır kebabı, mendene gibi yemekler de Fatih Sultan Mehmet'in favori yemekleri arasındadır.

Mantı da Fatih Sultan Mehmet'in sofrasında en çok yer alan yemeklerden birisiydi. Kabuniye ve mutancana gibi kadim yemekler sık sık yaptırıldı.

olan Fatih Sultan Mehmet'in sabah kahvaltısında bile soğanlı, sarımsaklı, sirkeli balık yediği rivayet edilmekte ve kahvaltıda paça çorbası içtiği söylenmektedir.

KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN

Kanuni Sultan Süleyman da balığa düşkün padişahlar arasında bulunuyor. Sultan Süleyman döneminde hamsi sofralardan eksik olmazmış. Öyle ki, Topkapı Sarayı'nda kılıçlarına üzerine bile hamsi motifi işlenmiştir.

Kanuni Sultan Süleyman dönemindeki mutfak kayıtları incelendiğinde çeşitlilik dikkat çekicidir. Çeşit olarak en çok kaydedilen geyik ve balıketi olup, bunları oğlak, tavuk, kuzu ve serçe etleri takip etmiştir.

SULTAN 2. ABDÜLHAMİD

Osmanlı İmparatorluğunun son zamanlarında hükümdarlık eden Sultan 2. Abdülhamid'in favori yemeği soğanlı yumurtaydı.

Yapılışı yaklaşık 3,5 saat süren bu yemeğin püf noktası ise bol soğan ve bol çeşnidir. Sultan 2. Abdülhamid normal zamanlarda sade yemekleri tercih etmekteydi.

SULTAN ABDÜLAZİZ

Osmanlı döneminde Batılılaşma hareketlerinin bir parçası olan Sultan Abdülaziz'in favori yemeği Hünkar Beğendi olmuştu.

İstanbul'u ziyaret eden İmparatoriçe Eugenie, aşçısından ricada bulunmuş ve beşamel sos hazırlamasını istemiştir. Beşamel sosun üzerine saray mutfağının baş aşçısı közlenmiş patlıcan katmıştı. Sultan Abdülaziz'in en sevdiği et yemeği de üzerine eklendi. Sultan Abdülaziz bu yemeği öyle çok sevdi ki adı "Hünkar Beğendi" olarak kaldı.

İlgili Haberler