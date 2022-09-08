Osmanlı Ocakları'nın başkanı Kadir Canpolat kimdir? Kadir Canpolat kaç yaşında, nereli? Kadir Canpolat kimdir?
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Son zamanlarda gündeme gelen olaylar ile birlikte birçok vatandaş, Osmanlı Ocakları'nın başkanı Kadir Canpolat kimdir? Ve Kadir Canpolat kaç yaşında, nereli? Sorularını merak ediyor. Peki, Osmanlı Ocakları'nın başkanı Kadir Canpolat kimdir? Kadir Canpolat kaç yaşında, nereli? Kadir Canpolat kimdir?
Son zamanlarda birçok farklı haber ile gündeme gelen Osmanlı Ocakları'nın başkanı Kadir Canpolat kimdir? Sorusu oldukça sık aratılanlar arasında yer alıyor. Osmanlı Ocakları'nın başkanlığını yapmakta olan Kadir Canpolat hakkında birçok bilgi araştırılıyor. Peki, Osmanlı Ocakları'nın başkanı Kadir Canpolat kimdir? Kadir Canpolat kaç yaşında, nereli? Kadir Canpolat kimdir?
OSMANLI OCAKLARI'NIN BAŞKANI KADİR CANPOLAT KİMDİR?
Osmanlı Ocakları'nın başkanlığını yapmakta olan Kadir Canpolat, Daha önce Fox TV spikeri Fatih Portakal'a siyah çelenk göndermesiyle gündeme gelmişti.
1980 senesinde Erzurum'da dünyaya geldi. İlk öğrenimini Erzurum Merkez Abdurrahman şerif beygu ilk okulunda bitirdi. Daha sonra orta ve lise öğrenimi Merkez Mecidiye İmam Hatip lisesini tamamladı. Askerliğini İstanbul Harem 1. Ordu Selimiye kışlası moral ekibinde takdir belgesiyle tamamladı. Aslen Rizelidir.