Kurban Bayramı tatili için Safranbolu'na gelen turistler, Osmanlı mimarisi ve kültürünü yansıtan ilçede 20 çeşit lokumla karşılanacak. Lokum üreticileri, değişik ambalajlarla üretilen lokumları müşterilere sunacak. Safranbolu lokumlarının en önemli özelliği hafif olması ve boğazı yakmaması. Lokum üreticisi Erdinç Sezer, tatilin ilk iki ve üçüncü gününde yoğunluk beklediklerini söyledi.

Osmanlı kenti bayram tatilcilerini 20 çeşit lokumla karşılayacak

Lokum üreticilerinin bayram hazırlıkları sürüyor

KARABÜK - Kurban Bayramı tatili için UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesine gelecek olan turistler 20 çeşit lokumla karşılanacak.

Osmanlı mimarisi, şehir hayatı ve kültürünü yansıtması dolayısıyla "Osmanlı'nın parmak izi" olarak adlandırılan ilçeye, Kurban Bayramı tatili için gelecek olan turistler için lokum üreticileri hummalı çalışmalarını sürdürüyor.

3 bin yıllık bir geçmişe sahip ve lokumuyla da ünlü olan Safranbolu'da değişik ambalajlarla üretilen lokumlar, safranlı başta olmak üzere damla sakızlı, fındıklı, güllü, çifte kavrulmuş, çikolatalı, sade ve fıstıklı gibi çeşitleriyle müşterilere sunulacak

Kilosu çeşitlerine göre 90 lira ile 500 lira arasında satılan Safranbolu lokumlarının en önemli özelliği diğer lokumlara göre hafif olması ve boğazı yakmaması.

"İyi bir bayram süreceği geçireceğimizi düşünüyoruz"

Lokum üreticisi Erdinç Sezer, Kurban Bayramının 9 gün çıkartılmasının esnafı mutlu ettiğini belirterek, "Turizm ve ticaret açısından iyi bir haberdi bizim açımızdan. Fakat tabii mevsim şartları gereği öncelikle Ege ve Akdeniz'in tercih edileceğini Safranbolu'nun en azından bu 9 günlük tatilin iki ya da üç gününde çok yoğun geçeceğini tahmin ediyoruz. Belki daha çok günübirlik turizm yakın illerden olacaktır. Ramazan Bayramı'nda yaşadığı o çok yoğun belki de Safranbolu'nun en hareketli gününü yaşayacağımızı çok düşünmüyorum. Çünkü tatilde biraz insanların bunu yayacaklarını tahmin ediyoruz ama ümidimiz var. Hazırlıklarımız da ona göre. İyi bir bayram süreceği geçireceğimizi düşünüyoruz" dedi.

Bayramın ilk iki ve üçüncü gününde çok ciddi bir yoğunluk olacağını düşündüklerini ifade eden Sezer, "Bu tatilin yayılıyor olması insanların gezmek için daha fazla gün alternatifinin olması bizim açımızdan daha avantajlı. Çünkü insanlarla daha birebir ilgilenebiliyoruz. Kalabalık olduğu zaman daha iyi iletişim kurulamıyor. Bu noktada böyle uzun tatilin Safranbolu için birkaç günün en azından yoğun geçeceği gözüküyor" diye konuştu.

"Bayrama yakın kendi tezgahımıza ürünleri çıkarıyoruz" diyen Sezer, "Onun için hazırlıklara daha yeni başladık. Bundan önce dışarıda ürün verdiğimiz bazı yerler var. Onların siparişlerini gönderdik. ya bizim helva, şekerleme, lokum anlamında 50'ye yakın çeşidimiz var. Lokum çeşidi belki 20 çeşit diğerleri akide şekeri ve helvalar gibi ürünler" ifadelerini kullandı.

Sezer, en çok satışı yapılan lokum çeşidinin çifte kavrulmuş lokum olduğunu aktararak, tek imalathane olarak 10 ton civarında bir lokum satacaklarını tahmin ettiğini söyledi.