Osmanlı dönemine ait mezar taşlarındaki yazıtlar gün yüzüne çıkarılıyor

Hitit Üniversitesi, Çorum'un İskilip İlçesinde Osmanlı dönemine ait mezar taşlarındaki Osmanlıca yazıların, günümüz Türkçesine aktarılması için çalışma başlattı.

İskilip Meslek Yüksekokulu Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü Öğretim Görevlileri Dr. Cemal Ekin:

"Osmanlıca yazılı mezar taşlarının yanına günümüz Türkçesine aktarılmış tabelalarını dikeceğiz. Bu tabelalar sayesinde torunları, atalarının mezarlarını hem bulabilecek hem de okuyabilecekler"

ÇORUM - Hitit Üniversitesi, Çorum'un İskilip ilçesinde Osmanlı dönemine ait mezar taşlarındaki yazıların günümüz Türkçesine aktarılması için çalışma başlattı. Her bir mezar taşının yanına günümüz Türkçesiyle yazılmış tabelalar dikilecek.

İskilip Meslek Yüksekokulu Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü Öğretim Görevlileri Dr. Cemal Ekin ve Dr. Doğan Koşan tarafından Mimari Restorasyon Programı öğrencileriyle birlikte ilçedeki Hacı Karani Mezarlığı'nda başlatılan restorasyonla Osmanlı dönemine ait mezar taşlarındaki yazıtlar gün yüzüne çıkarılıyor.

Dr. Cemal Ekin, yaptığı açıklamada, İskilip'te Osmanlı dönemine ait çok sayıda mezar taşı bulunduğunu, ancak birçoğunun kime ait olduğunun bilinmediğini söyledi.

"Yeni nesil Osmanlı döneminde medfun dedelerinin mezarını bile bulamıyor" diyen Dr. Ekin, şöyle konuştu: "Osmanlı döneminden günümüze ulaşan yazılı metinleri, kitabeleri yeni neslin anlayabilmesi için özel eğitim alması gerekiyor. Mezar taşındaki en basit bir yazının anlaşılamaması gibi problemlerimiz var. İlçedeki mezarlıklarda Geç Osmanlı dönemine ait, örneğin 100 yıl önce medfun olmuş kişilerin bile mezarları kaybolmuş ya da kaybolmak üzere. Hitit Üniversitesi olarak bu sorunu çözmek, Osmanlı dönemine ait mezarları gün yüzüne çıkarmak amacıyla restorasyon çalışması başlattık. Bu çalışmada amaç, yok olmakla karşı karşıya olan mezar taşlarının tespiti, restorasyon ve konservasyonu yapıldıktan sonra özgün yerlerine yerleştirmektir. Ardından eski Türkçeyle (Osmanlıca) yazılan yazıların transkripsiyonu (harf çevirisi) yaptıktan sonra mezar taşlarının yanlarına günümüz Türkçesine aktarılmış tabelalar dikeceğiz. Bu tabelalar sayesinde torunları, atalarının mezarlarını bulabilecek."

50'nin üzerinde mezar taşı tespit edildi

Osmanlı dönemine ait 50'nin üzerinde mezar taşı tespit edildi.

Mimari Restorasyon Programı öğrencilerine yönelik eğitim amaçlı atölye çalışması çerçevesinde, ilçedeki Hacı Karani Mezarlığı'nda Osmanlı dönemine ait 50'nin üzerinde mezar taşı tespit ettiklerini anlatan Dr. Ekin, şöyle devam etti:

"Mezar taşlarının bakım ve onarımıyla birlikte aynı zamanda Osmanlıca yazıtların günümüz Türkçesine aktarımını yapıyoruz. Yeni akademik yılının başlarında Kasım ayında başladığımız bu çalışmalarla tespit edilen mezar taşlarından 10'unun bakım ve restorasyonunu, yazıtların transkripsiyonunu tamamladık. Bu yılın sonuna kadar geri kalan mezar taşlarıyla ilgili çalışmayı da yürütmeyi planlıyoruz."

"Mezar taşlarından birinin Ayasofya Camisi dersiamlarından Mehmet Hilmi Efendi'ye ait olduğunu tespit ettik"

Yazıtları incelerken, önemli bir şahsiyetin mezarına da ulaştıklarını kaydeden Dr. Ekin, "Transkripsiyonunu yaptığımız mezar taşlarından birinin Ayasofya Camisi dersiamlarından Mehmet Hilmi Efendi'ye ait olduğunu tespit ettik. İskilipliler de İskilipli bir müderrisin, Geç Osmanlı döneminde Ayasofya Camisi'nin dersiamlarından Mehmet Hilmi Efendi'nin mezarının ilçede bulunduğunu bilmiyordu" diye konuştu.