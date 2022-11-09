Kuruluş Osman izleyicileri, Osmanlı Devleti Vikinglerle savaştı mı? Tarihte Osmanlı-Viking savaşı oldu mu, kim kazandı? merak ediyor. Diziye Olof karakteri ve Vikinglere benzeyen birlik katılmıştı. Bunun ardından Osmanlı-Viking savaşı oldu mu merak edilmişti. İşte detaylar...

Osmanlı Devleti Vikinglerle savaştı mı? Kuruluş Osman izleyicilerinin merak ettiği konular arasında geliyor. Ayrıntılar sizlerle...

OSMANLI DEVLETİ VİKİNGLERLE SAVAŞTI MI?

Tarihte Osmanlı Devleti ve Vikingler arasında savaş çıktı mı resmi olarak bilinmemektedir. Fakat Kuruluş Osman dizisinde Vikingli gibi giyinen ve başlarında Olof bulunan bir birlik Osman Bey ile savaşıyor. Buradan yola çıkarak dizi izleyicileri Osmanlı ile Viking arasında savaş çıktı mı merak etmişti.

Tarihi kaynaklara göre, Vikingler ömürlerinin büyük bir kısmını denizlerde geçirmiş olan savaşçı bir halktır. 8 - 11. yüzyıllar arasında kuzeybatı Avrupa'da birçok yeri fethetmişlerdir. Haliyle Osmanlı Devleti'nin kuruluş dönemlerinden daha eski dönemlerde Anadolu topraklarında Vikinglere denk gelinebilirdi. Ama tarihsel kaynaklarda Vikinglerin 8-11. yüzyıllar arasında yaşadığı belirtiliyor. Yani bu da 700-1000 yılları arasına tekabül ediyor. Osmanlı Devleti'nin kuruluş yılları ise 13. yüzyıla denk gelmektedir. Haliyle Vikingler ve Osmanlı Devleti'nin savaşması bu bilgilere göre yanlış olabilir. Konu hakkında tarihsel bir kaynak bulunmamaktadır.

TARİHTE VİKİNGLERLE TÜRKLER SAVAŞTI MI?

Tarihte Türklerle Vikinglerin savaştığı biliniyor. Fakat Osmanlı-Viking savaşı ile ilgili bilgi bulunmamaktadır.

VİKİNGLER NE ZAMAN YAŞADI?

Vikingler ya da Norslar, İskandinavyalı korsan ve tüccar kavimlerdir. Aslında "Viking" veya "Nors" bir millet adı değildir; Danlara, Norveçlilere, İsveçlilere ve diğer İskandinavlara (Kuzey Cermenleri) kim olduklarına bakmaksızın verilen isimdir. Bu adlandırma Eski Norsçadaki Vikingr (yağmacı) sözcüğünden gelir ve Viking Çağı boyunca tüm Kuzey Cermenleri bu adla anılmıştır. Vikinglerin ataları antik Cermen halkları, konuştukları dil(ler) ise Cermen dil ailesine bağlı İskandinav dilleridir. Vikingler ömürlerinin büyük bir kısmını denizlerde geçirmiş olan savaşçı bir halktır. 8 - 11. yüzyıllar arasında kuzeybatı Avrupa'da birçok yeri fethetmişlerdir. Viking akınları ile birlikte birçok manastır yok olmuştur. Olaya tanıklık eden ve hayatta kalarak Avrupa'nın çeşitli bölgelerine dağılan keşişlerin dramatik ve trajik anlatımları, yüzyıllarca sürecek bir Viking korkusu ve düşmanlığı yaratmıştır. Vikingleri kaba, ilkel, medeniyetten uzak bir kavim olarak betimlemişlerdir. Bu anlatımların etkisiyle, Avrupalıların Viking kültürüne uzun süre kayıtsız kaldıkları anlaşılmaktadır. Göçebe ve savaşçı bir kavim olan Vikinglerin yazılı geleneği olmayışı, kültür izlerinin sürülmesini güçleştirmektedir. Yazılı kaynakların zayıflığına ve Batılı kaynaklardaki olumsuz Viking imajına karşılık, arkeolojik veriler, incelikli bir Viking maddi kültürünün varlığına işaret etmektedir.