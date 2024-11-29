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Osmanlı Devleti'nde Acemi ve Yeniçeri ocaklarının bölük veya tabur kumandanlarına verilen ünvan nedir?

Osmanlı Devleti'nde Acemi ve Yeniçeri ocaklarının bölük veya tabur kumandanlarına verilen ünvan nedir?
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Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada Osmanlı Devleti'nde Acemi ve Yeniçeri ocaklarının bölük veya tabur kumandanlarına verilen ünvan nedir? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki Osmanlı Devleti'nde Acemi ve Yeniçeri ocaklarının bölük veya tabur kumandanlarına verilen ünvan nedir?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Osmanlı Devleti'nde Acemi ve Yeniçeri ocaklarının bölük veya tabur kumandanlarına verilen ünvan nedir? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

OSMANLI DEVLETİ'NDE ACEMİ VE YENİÇERİ OCAKLARININ BÖLÜK VEYA TABUR KUMANDANLARINA VERİLEN ÜNVAN NEDİR?

A: Pilavci

B: Çorbacı

C: Hoşafçı

D: Helvaci

Cevap: B

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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