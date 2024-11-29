ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Osmanlı Devleti'nde Acemi ve Yeniçeri ocaklarının bölük veya tabur kumandanlarına verilen ünvan nedir? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

OSMANLI DEVLETİ'NDE ACEMİ VE YENİÇERİ OCAKLARININ BÖLÜK VEYA TABUR KUMANDANLARINA VERİLEN ÜNVAN NEDİR?

A: Pilavci

B: Çorbacı

C: Hoşafçı

D: Helvaci

Cevap: B