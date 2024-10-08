Osmaniyespor FK- Diyarbekirspor maçı ne zaman? Osmaniyespor FK- Diyarbekirspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün oynanacak maçların programı belli oldu. Futbolseverler, bu önemli turnuvada takımlarının performansını merakla beklerken, sahada yaşanacak heyecan dolu mücadeleler için geri sayım başladı. Kupada kıyasıya rekabetin yaşanacağı maçlar, futbol tutkunlarının yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor. Peki, Osmaniyespor FK- Diyarbekirspor maçı ne zaman? Osmaniyespor FK- Diyarbekirspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

OSMANİYESPOR FK- DİYARBEKİRSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Osmaniyespor FK- Diyarbekirspor maçı 10 Ekim Perşembe günü oynanacak.

OSMANİYESPOR FK- DİYARBEKİRSPOR MAÇI NEREDE?

Osmaniyespor FK-Diyarbekirspor AS maçı, Osmaniye 7 Ocak Stadı'nda oynanacak.