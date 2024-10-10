Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur mücadelesinde Osmaniyespor FK ile Diyarbekirspor, Osmaniye 7 Ocak Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Maçı hakem Berkay Erdemir yönetirken, iki takım da bir üst tura çıkmak için büyük bir mücadele sergiledi. Özellikle her iki ekip de savunma ve hücum anlamında dengeli bir oyun ortaya koymaya çalıştı. Maç boyunca futbolseverler, çekişmeli bir mücadeleye tanıklık etti. Peki, Osmaniyespor FK - Diyarbekirspor maçı kaç kaç bitti? Osmaniyespor FK - Diyarbekirspor maç özeti!

OSMANİYESPOR FK- DİYARBEKİRSPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Karşılaşmanın sonucunda, Osmaniyespor FK ile Diyarbekirspor arasındaki skor ve maç özeti ise taraftarlar tarafından merakla bekleniyor. Osmaniyespor FK 0- 0 Diyarbekirspor