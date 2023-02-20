Osmaniye'ye kaç konut yapılacak? Deprem sonrası Osmaniye'ye konutlar ne zaman, nereye yapılacak?

Osmaniye'ye konutlar ne zaman, nereye yapılacak? Depremin ardından deprem bölgeleri arasında yer alan Osmaniye'ye konutlar ne zaman, nereye yapılacak? merak ediliyor. Peki, Osmaniye'ye kaç konut yapılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. Detaylar haberimizde..

OSMANİYE'YE KAÇ KONUT YAPILACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mart ayında Osmaniye'de 9 bin 550 konutun yapımına başlanacağını açıkladı.

Depremin vurduğu Hatay'da incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, afet bölgesinde TOKİ'nin inşa edeceği konut sayısını da paylaştı. Erdoğan, "Mart ayında Hatay'da 40 bin 426, Kahramanmaraş'ta 45 bin 67, Adıyaman'da 25 bin 882, Gaziantep'te 18 bin 544, Malatya'da 44 bin 770, Osmaniye'de 9 bin 550, Diyarbakır'da 6 bin, Şanlıurfa'da 3 bin, Elazığ'da 3 bin 750, Adana'da 2 bin 500, Kilis'te ise 250 konutun inşasına başlanacak." ifadelerini kullandı.

BİNLERCE KONUT İNŞA EDİLECEK

Erdoğan, "Kimseyi asla yalnız bırakmayacağız. Sadece bizim değil insanlığın ortak miraslarını bünyesinde barındıran bu bölgeye hep birlikte sahip çıkacağız. Sağlam ve az hasarlı binalarda hayatın normalleşmesi için adımlar atıyoruz. 1 yıl içerisinde sağlam ve güvenli inşa edeceğimiz konutlarına yerleştirmeye başlayacağız. TOKİ'miz hazırlıklarını sürdürüyor. Mart ayında Hatay'da 40 bin 426, Kahramanmaraş'ta 45 bin 67, Adıyaman'da 25 bin 882, Gaziantep'te 18 bin 544, Malatya'da 44 bin 770, Osmaniye'de 9 bin 550, Diyarbakır'da 6 bin, Şanlıurfa'da 3 bin, Elazığ'da 3 bin 750, Adana'da 2 bin 500, Kilis'te ise 250 konutun inşasına başlanacak." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Kimi zaman dışarıdan gelen istilacılara, kimi zaman içeriden zuhur olan istilacılara, tabiat felaketlerine karşı vatanımıza hep sahip çıktık, çıkıyoruz. Haçlı seferlerine, Moğol akınlarına, sosyal çalkantılara, dört bir yanımızdan gelen saldırılara sabırla, cesaretle hep karşı koyduk. Coğrafyamızdaki kardeşlerimizin hakkını, hukukunu, onurunu, geleceğini korumak için canımız dahil hiçbir fedakarlıktan kaçınmadık. Cumhuriyetimizi kurarak taçlandırdığımız milli mücadelemizle vatanımıza ebediyen sahip çıkmamızı tüm dünyaya gösterdik.

"DÜNYADA EŞİ BENZERİ OLMAYAN DEPREMLER"

9 saat arayla yaşadığımız 7,7 ve 76,6 büyüklüğündeki depremler etki alanı ve yıkım gücü olarak dünyada eşi benzeri olmayan depremler olarak tanımlanıyor. Üzerinde yaşadığımız toprakta 7 metreyi aşan yer değiştirmelere yol açtığı belirlendi. Yıkıma çetin kış şartlarının çıkardığı sıkıntılar da eklenince, depremden sonra ilk günlerde tüm gayretlerimize rağmen kimi eksiklik ve aksaklıklar yaşandığını biliyoruz.

"MİLLETİMİZ 7'DEN 70'E BU SEFERBERLİĞE KATILDI"

Kamu ve sivil toplum afet kapasitesinin ilk anda büyük ölçüde devre dışı kalması güçlükleri daha da arttırdı. Deprem haberini alır almaz tüm bakanlıklarımızı, kurumlarımızı, belediyelerimizi, sivil toplum kuruluşlarını harekete geçirdik. Türkiye'nin 81 ilinden doğrudan bu işle görevli olanlar dışında arama kurtarma yapabilecek, enkaz kaldırma, yardım, güvenlik çalışmalarına destek olabilecek tüm kamu görevlileri, sivil organizasyonları deprem bölgesine yönlendirdik. Milletimiz 7'den 70'e bu seferberliğe zaten katıldı. Diğer ülkelerden arama kurtarma ve yardım ekiplerini ülkemize davet ettik. OHAL, afet bölgesi, mücbir sebep ilanları ile hukuki altyapıyı oluşturduk. Öncelikle vatandaşlarımızı çıkarmak, felaketten kurtulan insanlarımızı yeniden hayata bağlamak için gece gündüz çalıştık.

"71 BİNİN ÜZERİNDE BAĞIMSIZ BİRİMİN ENKAZI KALDIRILDI"

Halen devam eden 6 bini aşkın artçı sarsıntının yol açtığı tehlikelere rağmen ekiplerimiz çalışmalarını yürüttü. 71 binin üzerinde bağımsız birimin enkazı kaldırıldı. Yıkık, acil yıkılacak, ağır hasarlı 118 bin binadaki 412 bin bağımsız birim tahliye edildi. Orta hasarlı, 24 binden fazla binadaki 133 bini aşkın bağımsız birimdeki vatandaşımızın geçici barınma merkezi veya güvenli yerlere nakli sağlandı.

"HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI BİTMEK ÜZERE"

3 milyon 108 bin bağımsız bölümün az hasarlı veya hasarsız olduğu belirlendi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın gerçekleştirdiği hasar tespit çalışmalarını bitirmek üzere. Vatandaşlarımız elektronik devlet sisteminden evlerinin hasar durumları ile bilgilerine ulaşılabiliyor.

"GÜNDE 2 MİLYON 400 BİN VATANDAŞIMIZA SICAK YEMEK İKRAMI YAPILIYOR"

Ülkemizin çeşitli yerlerinden 12 binin üzerinde ağır iş makinası enkaz kaldırma ve altyapı faaliyetlerine katıldı. MSB, Emniyet, Jandarma teşkilatlarımıza ait olmak üzere kurtarma yardım ve tahliye çalışmalarına iştirak etti. Enkaz altı ve duvar arkası görüntüleme sistemleri de arama kurtarma faaliyetleri aktif olarak kullanıldı. Kızılay başta olmak üzere sivil toplum kuruluşları, belediye, gönüllü ekiplerimizin depremzedelerimizin yanındadır. Günde 2 milyon 400 bin vatandaşımıza sıcak yemek ikramı yapılıyor.

DAĞITILAN KONTEYNER SAYISI 10 BİN

Bölgede dağıtılan battaniye sayısı 3 milyon kurulan çadır 188 bine, konteyner sayısı 10 bine ulaştı. Ağır hasar alan şehirlere battaniye, çadır ve konteynır sevkiyatları sürüyor. 65 binin kurulumu süren konteynır sayısını ilk etapta 100 bine ihtiyaç halinde 200 bine çıkartabileceğiz. Çadırlarda barınanların sayısı 751 bin, konteynırlarda 24 bin, yurtlarımızda 252 bin, Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı okul ve tesislerde arınanların saylısı 462 bini bulmuştur.

"1 MİLYON 684 BİN KİŞİNİN BARINMA İHTİYAÇLARI GİDERİLDİ"

Toplamda 1 milyon 684 bin vatandaşımızın barınma ihtiyaçları giderilmiştir. 62 bin karayolu, 289 bin havayolu, 21 bin demiryolu, 1156 vatandaşımız denizyolu ile deprem bölgesinden tahliye edilmiştir.

"ENKAZ ALTINDAN KURTARILAN KİŞİ SAYISI 114 BİN 834"

Kendi imkanları da güvenli yerlere giden çok sayıda vatandaşımız bulunuyor. Hiç şüphesiz sayısı çok çok az da olsa depremi fırsata dönüştürme peşinde koşan karakter fukaraları çıkabiliyor. Kamuoyuna veya kurumlarımıza ulaşan şikayetlerle ilgili soruşturmalar yapılmakta beraber milletimiz asıl cezayı bunları vicdanlarında mahkum etmiştir. Enkaz altından kurtarılan kişi sayısı 114 bin 834'ü buldu. Halen kaldırılmakta olan enkazlar bittikten sonra yakında bu sayı kesinleşecektir. Bu vesile ile bir kez daha depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın, kardeşlerimizin her birine Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Rabbim ülkemizi her türlü afetten, beladan, kazadan muhafaza eylesin diliyorum.

"ŞEHİRLERİMİZİN TAMAMINI AYAĞA KALDIRACAĞIZ"

Her safhada görev alan kamu görevlilerine, belediye başkanları, personellerine, sivil toplum kuruluşlarına, dualarına buradaki insanlarla birlikte olan herkese şükranlarımı sunuyorum. Deprem bölgelerinde yaşayan vatandaşlarımız şundan emin olsun; şehirlerimizin tamamını konutuyla, işyeri, sanayisi, tarım, tarihi ve kültürel değerleriyle en küçük gerileme, ihmale mahal vermeden yeniden ayağa kaldıracağız. Hiçbir vatandaşımızı asla yalnız bırakmayacağız. Sadece bizim değil insanlığın ortak miraslarını bünyesinde barındıran bu bölgeye devlet ve millet olarak hep birlikte sahip çıkacağız. Hasar tespit, enkaz kaldırma, yer belirleme işlemleri bittikçe her ilimizde konut sayıları artacaktır. Tüm konut alanlarını yeni bir şehir planı çerçevesinde zemin kalitesine, fay hattına olan mesafesine bakarak tarihi dokusuna uygun şekilde hazırlıyoruz. Konutların hiçbir zemin artı 3 veya 4 katı geçmeyecek.

"YERLEŞİMİ OVALARDAN DAĞLARA DOĞRU KALDIRMAK İSTİYORUZ"

Güçlendirme diye bir mantıkla asla bu bölgede inşa ve ihya çalışmaları yapmayacağız. Hepsi sıfırdan zemin artı üç, bilemediniz 4 bu şekilde inşaatlarımızı yapacağız. Ülkemizde tüm üniversitelerden hocalarımızla, deprem uzmanlarıyla yoğun istişare halinde çalışıyor, buradan çıkacak sonuca göre hareket ediyoruz. Gereken tüm yapı malzemelerinin kaliteli ve hızlı şekilde tedarikiyle ilgili fayda maliyet analizi ile planlamaları sürüyor. Ülkemizin önde gelen tüm mimarlık, mühendislik ofislerini, proje bürolarını, şehir plancılarını harekete geçirdik. Yerleşimi ovalardan dağlara doğru kaldırarak zemin sıvılaşmanın yer aldığı felaketlerden uzak tutmak istiyoruz.