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Osmaniye Valiliği ilanları takip sayfası! Osmaniye Valiliği Twitter ve sosyal medya hesapları duyuruları!

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Osmaniye Valiliği ilanları takip sayfası! Osmaniye Valiliği Twitter ve sosyal medya hesapları duyuruları!

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Osmaniye Valisi Yılmaz: '65 bina yıkıldı'Osmaniye Valisi Yılmaz: "65 bina yıkıldı"
Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, kentte 34 binanın yıkıldığını, 5 kişinin hayatını kaybettiğini, kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, kentte 34 binanın yıkıldığını, 5 kişinin hayatını kaybettiğini, kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

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Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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