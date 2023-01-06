Osmaniye TOKİ kura çekimi, TOKİ için başvuruda bulunan birçok vatandaş tarafından merak ediliyordu. Bu nedenle Osmaniye TOKİ kura çekimi ne zaman? Sorusu gündemde yer almaktaydı. Konuya ilişkin araştırılmakta olan sorulardan bir tanesi de Osmaniye TOKİ kura çekimi bugün mü yapılacak? Sorusu oluyor. Peki, Osmaniye TOKİ kura çekimi ne zaman? Osmaniye TOKİ kura çekimi bugün mü yapılacak? Osmaniye TOKİ kura sonuçları isim listesi ve sorgulama ekranı!

Osmaniye TOKİ kura çekimi ne zaman? Sorusu, bir süredir gündemdekini yerini koruyordu. Etap etap ilerlemekte olan TOKİ kura çekim işlemlerinin sıradaki etabı Osmaniye Sincan Yenipeçenek 4800 konut oldu. Bu nedenle Osmaniye TOKİ kura çekimi ne zaman? Osmaniye TOKİ kura çekimi bugün mü yapılacak? Soruları tekrar gündeme geldi. Peki, Osmaniye TOKİ kura çekimi ne zaman? Osmaniye TOKİ kura çekimi bugün mü yapılacak? Osmaniye TOKİ kura sonuçları isim listesi ve sorgulama ekranı!

OSMANİYE TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

6 Ocak Cuma günü gerçekleştirilecek olan TOKİ kura çekimi işlemleri arasında Osmaniye ili de bulunuyor. Buna göre Osmaniye TOKİ kura çekimi 6 Ocak tarihinde gerçekleştirilecek. Kura çekim işlemi TOKİ TV Youtube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak ve noter huzurunda gerçekleştirilecek.

OSMANİYE TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ VE SORGULAMA EKRANI

TOKİ kura sonuçları Toplu Konut İdaresi Başkanlığının internet sitesi üzerinden ve e Devlet'ten sorgulanabilecek. Aşağıda yer alan kısımdan Osmaniye TOKİ kura çekimi işlemlerinin sona ermesi ile birlikte çekiliş sonuçlarına ulaşabilirsiniz.

OSMANİYE TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ VE SORGULAMA EKRANI LİNKİ