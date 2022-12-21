TOKİ 250 bin sosyal konut projesinde yeni kura takvimi belli oldu. Kura çekiminin beşinci etabına göre TOKİ 20 Aralık 2022- 13 Ocak 2023 tarihleri arasında 12 ilde 44 bin 303 konut için kura çekilişi yapılacak. TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında Mart 2023'e kadar kuralar çekilecek. Peki, Osmaniye TOKİ kura çekilişi ne zaman, saat kaçta? Osmaniye'de kaç tane TOKİ konutu yapılacak? TOKİ Osmaniye kura çekim sonucunu nasıl öğrenilir? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Adana TOKİ kura çekilişi ne zaman, saat kaçta? Adana'da kaç tane TOKİ konutu yapılacak? Adana TOKİ kura çekimi ne zaman?

TOKİ Sosyal Konut Projesi'nde ilk evim arsa ve ilk işyerim başvuruları, 10 Ekim 2022 tarihinde başladı ve 15 Kasım 2022 tarihinde sona erdi. Başvuruların tamamlanmasının adından il il kura çekimleri devam ediyor. Sosyal konut projesinde 4.etap kura çekimleri tamamlanmasının ardından Çevre ve Şehircilik bakanlığından yeni kura takvimi açıklandı. Açıklanan takvimde en çok başvuru alan il Osmaniye olurken vatandaşlar Osmaniye ilinin kura çekim tarihini merak ediyor. Peki, Osmaniye TOKİ kura çekilişi ne zaman, saat kaçta? Osmaniye'de kaç tane TOKİ konutu yapılacak? TOKİ Osmaniye kura çekim sonucunu nasıl öğrenilir? Detaylar haberimizde...

OSMANİYE TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayınlanan yeni kura takvimine göre Osmaniye ili TOKİ kura çekimi 6 Ocak tarihinde yapılacağını açıkladı.

TOKİ KURA ÇEKİMİ İSİM SORGULAMA NASIL YAPILIR?

TOKİ 250 bin sosyal konut projesinde kura çekimi saat 10:00'da başlıyor ve TOKİ YouTube kanalından canlı olarak yayınlanıyor. Ev sahibi olmaya hak kazananların isimleri tek tek açıklanıyor. TOKİ başvurusu yapanlar isimlerini e-Devlet kapısı üzerinden sorgulatabiliyor. Türkiye'nin en büyük sosyal konut projesi kapsamında sıra Rize, Artvin, Yozgat, Kırıkkale, Trabzon, Kırşehir ve Nevşehir, Ankara, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Adana'ya geldi. TOKİ 20 Aralık 2022-13 Ocak 2023 kura takvimine göre ilk kura çekimi Rize'de başlayacak ve Ankara ve Adana'da son bulacak.

OSMANİYE TOKİ KONUT KURALARI NASIL ÇEKİLECEK?

Kura noter huzurunda TOKİ denetiminde çekilecek. Başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme Kurası", noter huzurunda, TOKİ yetkilileri denetiminde çekilecek. Kura yeri ve programı TOKİ'nin internet sayfasında açıklanacak. Kurada, hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonrasında başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecek.

OSMANİYE HANGİ İLÇESİNE KAÇ KONUT YAPILACAK?