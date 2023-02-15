Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Osmaniye'de birçok binanın yıkılmasına sebep oldu. Osmaniye TOKİ evleri depremde yıkıldı mı ve TOKİ evleri depreme dayanıklı mı merak ediliyor. Peki, Osmaniye TOKİ evleri depremde yıkıldı mı? TOKİ evleri depreme dayanıklı mı?

Osmaniye TOKİ evleri depremde yıkıldı mı ve TOKİ evleri depreme dayanıklı mı soruları gündeme geliyor. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde 9. güne girildi. Depremin ilk anından itibaren bu yana gerçekleştirilen arama kurtarma faaliyetleri devam ederken, can kaybı da artıyor. Osmaniye TOKİ evleri depremde yıkıldı mı ve TOKİ evleri depreme dayanıklı mı merak ediliyor. Osmaniye TOKİ evleri depremde yıkıldı mı? TOKİ evleri depreme dayanıklı mı? Detaylar haberimizdedir…

OSMANİYE TOKİ EVLERİ DEPREMDE YIKILDI MI?

Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen ve "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremler, TOKİ konutlarında hasara yol açmadı. TOKİ eliyle yaptırılan, Adana'da 21 bin 154, Hatay'da 8 bin 18, Osmaniye'de 3 bin 323 olmak üzere 32 bin 495 binada yapılan kontrollerde herhangi bir yıkım ya da yapısal hasar olmadığı tespit edildi.

Osmaniye

TOKİ EVLERİ DEPREME DAYANIKLI MI?

Osmaniye'de TOKİ konutlarının bulunduğu Vatan Mahallesi'nin muhtarı Baki Bayram da evlerinde ve bloklarda herhangi bir sıkıntının olmadığını söyledi.

Evlerinin duvarlarında çatlak oluşmadığına dikkati çeken Bayram, "Buraya TOKİ'nin üst düzey yöneticileri de geldi. Depremin etkilediği 10 ili de kontrol etmişler, 10 ilde de TOKİ'lerde ciddi bir hasar görmediklerini, buradaki evlerde de bir şey olmadığını söylediler." ifadesini kullandı.

Ali Göktürk ise Osmaniye'deki TOKİ konutlarını gezdiğini belirterek, "Hiçbirinde tek bir çatlak yok. Benim 7 katlı binamda da çatlak yok. Sadece kapılarda çok küçük kasma var. O da Osmaniye'nin merkezini düşündüğümüz zaman çok ama çok küçük bir sıkıntı. TOKİ'nin yanındaki ve altındaki binalar ise oturulamaz halde." değerlendirmesinde bulundu.