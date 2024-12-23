Osmaniye tatil mi 24 Aralık Salı (Son Dakika Osmaniye Valiliği)?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 24 Aralık Salı günü yaptığı uyarılar sonrasında okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Özellikle Adana'daki öğrenciler ve veliler, yarın okulların tatil olup olmayacağını sorguluyor. Havanın durumu ve okulların tatil olma durumu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Osmaniye tatil mi 24 Aralık Salı (Son Dakika Osmaniye)?

VALİLİK UYARISI

Osmaniye Valiliği duyurusu:

METEOROLOJİ UYARDI

Denizlerimizde(Ege) Fırtına Bekleniyor!

Ege'de rüzgarın, pazartesi günü (23.12.2024) kuzeyinde öğle saatlerinden itibaren, güneyinde akşam saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın salı günü (24.12.2024) sabah saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

Adana, Mersin'in Doğusu, Osmaniye, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da Kuvvetli Yağış Bekleniyor!

Yapılan son değerlendirmelere göre; 23.12.2024 Pazartesi günü Adana, Mersin'in doğusu, Osmaniye, Hatay, Gaziantep, Kilis, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak, kıyı kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların 1300-1400 metre rakım üzeri yükseklerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yükseklerde buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ?

ANTALYA

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan turuncu kodlu yağış uyarısı nedeniyle, Antalya genelinde sadece taşımalı eğitime 24.12.2024 Salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir.

Tüm vatandaşlarımıza, öğrencilerimize ve kamuoyuna duyurulur.

24 ARALIK SALI OSMANİYE'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Henüz resmi makamlardan Osmaniye'de okulların tatil olacağına ilişkin açıklama yapılmadı.