Üye Girişi
Haberler
Erdoğan'dan Netanyahu'ya 'Suriye' uyarısı: Mecbur kalacak
Netanyahu, Erdoğan'ın bu uyarısını dikkate alsa iyi olur
Asgari ücretin açıklanacağı tarih belli oldu
Asgari ücretin açıklanacağı tarih belli oldu
AK Parti'nin İstanbul İl Başkan adayı Abdullah Özdemir oldu
İşte AK Parti'nin İstanbul'u emanet edeceği yeni isim
Almanya'dan Türkiye'ye skandal PKK/YPG çağrısı: Operasyon DAEŞ'e alan açar
Almanya'dan Türkiye'ye skandal "PKK" çağrısı! Açık açık tehdit ettiler

Osmaniye tatil mi 24 Aralık Salı (Son Dakika Osmaniye Valiliği)?

Osmaniye tatil mi 24 Aralık Salı (Son Dakika Osmaniye Valiliği)?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 24 Aralık Salı günü için yaptığı uyarılar sonrasında, okulların tatil olup olmayacağı konusu gündem oldu. Öğrenciler ve veliler, okulların tatil olup olmayacağını merakla bekliyor. Özellikle Adana'da okulların tatil olup olmayacağı konusundaki belirsizlik devam ediyor. Osmaniye tatil mi 24 Aralık Salı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 24 Aralık Salı günü yaptığı uyarılar sonrasında okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Özellikle Adana'daki öğrenciler ve veliler, yarın okulların tatil olup olmayacağını sorguluyor. Havanın durumu ve okulların tatil olma durumu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Osmaniye tatil mi 24 Aralık Salı (Son Dakika Osmaniye)?

VALİLİK UYARISI

Osmaniye Valiliği duyurusu:

Osmaniye tatil mi 24 Aralık Salı (Son Dakika Osmaniye Valiliği)?

METEOROLOJİ UYARDI

Denizlerimizde(Ege) Fırtına Bekleniyor!

Ege'de rüzgarın, pazartesi günü (23.12.2024) kuzeyinde öğle saatlerinden itibaren, güneyinde akşam saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın salı günü (24.12.2024) sabah saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

Adana, Mersin'in Doğusu, Osmaniye, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da Kuvvetli Yağış Bekleniyor!

Yapılan son değerlendirmelere göre; 23.12.2024 Pazartesi günü Adana, Mersin'in doğusu, Osmaniye, Hatay, Gaziantep, Kilis, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak, kıyı kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların 1300-1400 metre rakım üzeri yükseklerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yükseklerde buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ?
ANTALYA

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan turuncu kodlu yağış uyarısı nedeniyle, Antalya genelinde sadece taşımalı eğitime 24.12.2024 Salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir.

Tüm vatandaşlarımıza, öğrencilerimize ve kamuoyuna duyurulur.

24 ARALIK SALI OSMANİYE'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Henüz resmi makamlardan Osmaniye'de okulların tatil olacağına ilişkin açıklama yapılmadı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
img

"Kervancı Ali"nin tüm malvarlığı hazineye devredildi
img

Denizdeki dalga bile buz tuttu
img

İstanbul için uykuları kaçıracak "büyük kıyamet" uyarısı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çıldır Gölü'nde denizdeki dalga bile buz tuttu
Denizdeki dalga bile buz tuttu
Fenerbahçe'den Süper Lig maçları biter bitmez flaş açıklama: Derhal yabancı hakem istiyoruz
Fenerbahçe'den Süper Lig maçları biter bitmez flaş açıklama
Yer: Bartın! Hamile sevgilisinin eve erkek aldığını öğrendi, sonrası daha enteresan
Hamile sevgilisinin eve erkek aldığını öğrendi, sonrası daha enteresan
Trump gözünü Grönland'a dikti: Kontrolü mutlak bir zorunluluk
Trump gözünü o ülkenin topraklarına dikti: Kontrolü mutlak zorunluluk
Sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölen din kültürü öğretmeni
Sosyal medyayı ikiye bölen din kültürü öğretmeni
Herkes bu futbolcuyu konuşuyor: 16 yaşında Süper Lig tarihine geçti
Adını ilk kez duyacaksınız! Süper Lig tarihine geçti

Son Dakika Haberleri

Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 24 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 24 Aralık Salı Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 06.06 saat anlamı nedir? 06 06 saat aşk anlamı 2024! Asgari ücret ne zaman belli olacak 2025? 05.05 saat anlamı nedir? 05 05 saat aşk anlamı 2024! Gassal 1. Bölüm tek parça full HD izleme linki var mı? Squid Game 2. Sezon 1. Bölüm full HD izleme linki var mı? Inter Como CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Inter Como maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Erzurum, Malatya, Kayseri okullar tatil mi 24 Aralık Salı? Adıyaman'da okullar tatil mi 24 Aralık Salı (Son Dakika Adıyaman Valiliği)? Kahramanmaraş'ta okullar tatil mi 24 Aralık Salı (Son Dakika Kahramanmaraş Valiliği)? Gaziantep'te okullar tatil mi 24 Aralık Salı (Son Dakika Gaziantep Valiliği)?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.