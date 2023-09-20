Osmaniye Tanıtım Günleri İzmir'de Başladı

Osmaniye'yi Tanıtma Derneği, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen esnafa destek amacıyla kent dışı tanıtım faaliyetlerine başladı.

Dernek tarafından İzmir'in Menemen ilçesindeki Göl Park'ta "Osmaniye Tanıtım Günleri" düzenledi. Etkinliğe Osmaniye'den gelen 40 esnaf stant açtı.

Stantlarda kente özgü Osmaniye fıstıklı kebabı, etli kömbe, Zorkun tava, kısır, bayram kömbesi, şalgam, ballı yoğurt, Kadirli usulü sucuk ekmek, bazlama ve kızılcık şurubu ikram edildi.

Osmaniye'yi Tanıtma Derneği Başkanı Bahri Çolpan, AA muhabirine, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük acılar yaşattığını söyledi.

Afetten Osmaniye esnafının zarar gördüğünü anlatan Çolpan, "Asrın felaketinin ardından yaklaşık 7 geçti. Acılar yüreğimizde ancak bir yandan da hayat devam ediyor. Bu anlamda özellikle esnafımıza destek olmak için tanıtım günleri düzenleyerek şehrimize daha fazla yerli ve yabancı turist çekmek istedik. İlk tanıtım etkinliğini de İzmir'de organize ettik. Amacımız Osmaniye'nin tanınması ve bilinmesi. Osmaniye'nin yöresel yemeklerini İzmirlilere ikram ediyoruz. İzmirlilere de teşekkür ediyorum. Bizi burada yalnız bırakmadılar." diye konuştu.

Çolpan, 18 Eylül'de başlayan tanıtım günlerinin 25 Eylül'de sona ereceğini, diğer kentlerde benzer programları planladıklarını dile getirdi.

Etkinlikte stant açan Şükrü Baba ise 40 yıldır kebapçılık yaptığını, Osmaniye'yi tanıtmak için her platformda çalışmalara katıldığını anlattı.

İzmir'de Osmaniye fıstıklı kebabını yaptığını belirten Baba, "Kebabımızı İzmirli kardeşlerimize ikram ettik, çok beğendiklerini ifade ettiler. İnşallah şehrimizi tanıtmak için yollara düşeceğiz." dedi.