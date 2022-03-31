Osmaniye Ramazan imsakiyesi! Osmaniye iftar saati ne zaman? Osmaniye imsak saati ne zaman? Osmaniye Ramazan ayı boyunca iftar ve sahur saatleri!

OSMANİYE (Haberler.com) - Vatandaşlar Ramazan ayının güzelliğini ve uhrevi havasını en iyi şekilde yaşamak için şimdiden alışverişler yapmakta ve kendini hazırlamakta. Ramazanın en güzel yaşandığı şehirlerden biri de hiç şüphesiz Osmaniye'dir. Camileri, düzenlenen etkinlikleri ve organizasyonları ile Ramazanın ruhunu tam olarak yaşamakta. Orucun başladığını ve bittiğini gösteren imsak ve iftar saatleri merak edilmekte. Peki Osmaniye iftar saati kaçta? Osmaniye imsak saati ne zaman?

OSMANİYE RAMAZAN İMSAKİYESİ

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