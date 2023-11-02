Osmaniye Valiliği de Doğu Akdeniz'de etkili olan gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu. Peki, Osmaniye okullar tatil mi Son Dakika! 3 Kasım Cuma Osmaniye okullar tatil mi?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Doğu Akdeniz için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu. Kuvvetli yağışların Mersin, Adana, Hatay ve Osmaniye illerinin bazı kesimlerinde sabah saatlerine kadar etkili olması bekleniyor. Peki, Osmaniye okullar tatil mi Son Dakika! 3 Kasım Cuma Osmaniye okullar tatil mi?

3 KASIM CUMA OSMANİYE OKULLAR TATİL Mİ?

Osmaniye Valiliğinden yapılan açıklama:

??Meteorolojik Uyarı ????????



Doğu Akdeniz'de Beklenen Gök Gürültülü Sağanak Yağışlara Dikkat!? @DrErdincYILMAZ1 pic.twitter.com/XgfdE18vME — TC Osmaniye Valiliği (@OsmaniyeValilik) November 2, 2023

Açıklamada okulların tatil olup olmadığına dair duyuru yer almadı.