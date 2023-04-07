14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan genel seçimleri için illerin milletvekili sayılarını açıkladı. Bu nedenle merak edilmekte olan Osmaniye kaç milletvekili çıkarıyor? Sorusu yanıt buldu. Peki, Osmaniye kaç milletvekili çıkarıyor? 2023 seçimlerinde Osmaniye kaç milletvekili çıkaracak?

Resmi Gazete'de yayınlanan rakamlar ile birlikte birçok ilde kaç milletvekili çıkacağı belli oldu ve Osmaniye kaç milletvekili çıkarıyor? Sorusu da böylece yanıt bulmuş oldu. Yüksek Seçim Kurulu seçim bölgeleri ve milletvekili sayılarını açıkladı. Peki, Osmaniye kaç milletvekili çıkarıyor? 2023 seçimlerinde Osmaniye kaç milletvekili çıkaracak?

OSMANİYE KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARIYOR?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle afet bölgesi olarak belirlenen Osmaniye'de toplamda 4 milletvekili adayı çıkartılacak. Resmi Gazete'de yayınlanan rakamlar ile diğer illerinde milletvekili sayıları netlik kazandı.

EN ÇOK MİLLETVEKİLİ ÇIKARACAK OLAN İLLER HANGİSİ?

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı'nın ilan ettiği 31 Aralık 2022 yılı nüfus bilgilerine göre, 18'den fazla milletvekili çıkaracak iller İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa olacak. İstanbul'un 98 milletvekili ile 3, Ankara'nın 36 milletvekili ile 3, İzmir'in 28 milletvekili ile 2 ve Bursa'nın da 20 milletvekili ile 2 seçim çevresine bölündüğü kaydedildi.