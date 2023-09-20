Osmaniye Düziçi'nde 165 Konut Açık Artırmayla Satışa Çıkarıldı

Emlak Yönetim, Osmaniye ilinin Düziçi ilçesinde 165 konutu satışa çıkardı. Açık artırma yöntemiyle yapılacak müzayede 3 Ekim günü gerçekleştirilecek.

Emlak Yönetim, Osmaniye Düziçi ilçesinde bulunan 165 daireyi, 3 Ekim 2023 Salı günü saat 10.30'da açık artırma yöntemiyle satışa sunulacak. En uygun fiyatlı dairesinin başlangıç bedeli 580 bin Türk Lirası olarak belirlendi. Ayrıca katılımcılar emlakmuzayede.com.tr adresi üzerinden de teklif verilebilecek. Verilen bilgilere göre, konutlar; yüzde 40 peşinat, 60 ay sabit vade farkıyla satışa sunulacak.

Peşin ödemede net yüzde 20 indirim

Peşin ödemelerde yüzde 20 indirim ile satılacak konutlar ile ilgili bilgi almak veya görmek isteyenler proje içerisindeki tanıtım ofislerine giderek görebilecekler.

3 Ekim 2023'deki Osmaniye Düziçi'deki konut satışı için Osmaniye'de düzenlenecek olan açık artırma hakkında detaylı bilgiye emlakmuzayede.com.tr veya 0212 608 15 00'den ulaşabildiği bilgisi paylaşıldı. - OSMANİYE