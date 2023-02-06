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Osmaniye deprem son durum! Osmaniye depremi şiddeti kaç, deprem nerede oldu? Osmaniye depremde ölen var mı?

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Osmaniye deprem son durum! Osmaniye depremi şiddeti kaç, deprem nerede oldu? Osmaniye depremde ölen var mı?

Kahramanmaraş Pazarcık'ta saat 4.17'de 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem yaklaşık 30 saniye sürdü. Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Osmaniye'da da hissedilen deprem nedeniyle bazı vatandaşlar binalardan çıkarak dışarıda bekledi. Şehir merkezlerinde uzun araç kuyrukları oluştu. Ülkeyi yasa boğan deprem sonrası Osmaniye deprem son durum! Osmaniye depremi şiddeti kaç, deprem nerede oldu?

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MSB: 'Bu sabah meydana gelen depremlerde Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Diyarbakır, Adana, Hatay, Kilis, Osmaniye illerinde bulunan birliklerimiz...MSB: "Bu sabah meydana gelen depremlerde Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Diyarbakır, Adana, Hatay, Kilis, Osmaniye illerinde bulunan birliklerimiz...

Gaziantep-Kahramanmaraş-Şanlıurfa-Diyarbakır-Adıyaman-Osmaniye- Malatya illerinde çok şiddetli hissedilen bir deprem meydana geldi. Depremin şiddeti ve merkez üssü konusunda AFAD Kahramanmaraş/Pazarcık 7.4 olarak açıklama yaparken Kandilli Rasathanesi 7.4 Gaziantep/Şehitkamil olarak depremin merkez üssünü duyurdu. Deprem yüzeye 7 km derinlikte meydana geldi. Deprem Şanlıurfa, Osmaniye, Adıyaman, Diyarbakır, Malatya, Adana, Elazığ, Antakya, Kilis gibi birçok ilde hissedildi. Peki, Osmaniye deprem son durum! Osmaniye depremi şiddeti kaç, deprem nerede oldu? Osmaniye depremde ölen var mı?

OSMAN DEPREM SON DURUM

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, "Osmaniye Merkez'de yıkılan 49 bina var. Düziçi'nde 7, Bahçe'de 7 Hasanbey'de 1 bina yıkıldı. Toplam 65 binamız yıkılmış durumda. Devletin bütün kurumları şu anda alanda. Müdahale ediyoruz" açıklamasında bulundu.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Osmaniye Gündem Haberler

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