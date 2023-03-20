Osmaniye deprem mi oldu? SON DAKİKA! Az önce Osmaniye'de deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli deprem listesi!

Osmaniye deprem oldu mu? sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Osmaniye'de deprem meydana geldi mi merak konusu oldu. Peki, Osmaniye deprem mi oldu? Az önce Osmaniye'de deprem oldu mu? Osmaniye kaç şiddetinde deprem oldu? İşte detaylar...

Afad Başkanı Sezer, TBMM Deprem Araştırma Komisyonu'nda Açıkladı: "2 Milyon 4 Bin 276 Kişi Çadırda, 40 Bin 788 Kişi Konteynerde Yaşıyor.

GÜNCEL DEPREMLER LİSTESİ! Vatandaşlar tarafından Osmaniye deprem oldu mu? sorusu merak konusu oldu. Afad ve Kandilli verilerine göre deprem olan bölgeler araştırılmakta. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından kullanıcılar sıklıkla yaşadıkları şehirde deprem meydana geldi mi sorusu araştırmakta. Peki, Osmaniye deprem mi oldu? Az önce Osmaniye'de deprem oldu mu? Osmaniye kaç şiddetinde deprem oldu? Detaylar haberimizde...

GÜNCEL DEPREMLER LİSTESİ!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

OSMANİYE DEPREM Mİ OLDU?

Kandilli Rasathanesi verilerine göre Osmaniye'nin İnderesi ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir.