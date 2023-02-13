Üye Girişi
Haberi Paylaş

Osmaniye deprem mi oldu? SON DAKİKA! Az önce Osmaniye'de deprem mi oldu? Osmaniye deprem şiddeti ne?

Gündem Haberleri

Osmaniye deprem mi oldu? SON DAKİKA! Az önce Osmaniye'de deprem mi oldu? Osmaniye deprem şiddeti ne?

Osmaniye deprem oldu mu ve Osmaniye'de deprem mi oldu? soruları merak konusu oldu. Afad ve Kandilli verilerine göre deprem olan bölgeler araştırılmakta. Peki, Osmaniye deprem mi oldu? Az önce Osmaniye'de deprem mi oldu? Osmaniye deprem şiddeti ne? İşte detaylar...

Ayakta alkışladılar! Milli futbolcumuz Hakan, sahaya çıktığı tişörtle mesaj verdiAyakta alkışladılar! Milli futbolcumuz Hakan, sahaya çıktığı tişörtle mesaj verdi
Kılıçdaroğlu: SPK Başkanı istifa etsinKılıçdaroğlu: SPK Başkanı istifa etsin
Bakan Koca: '(Deprem bölgesindeki illerde içme suyu kontrolleri) 415 noktadan alınan numunelerden 49'unda mikrobiyolojik uygunsuzluk tespiti üzerine...Bakan Koca: "(Deprem bölgesindeki illerde içme suyu kontrolleri) 415 noktadan alınan numunelerden 49'unda mikrobiyolojik uygunsuzluk tespiti üzerine...
Depremde güncel vefat sayısı kaç oldu? Depremde kaç kişi hayatını kaybetti, kaç kişi öldü?Depremde güncel vefat sayısı kaç oldu? Depremde kaç kişi hayatını kaybetti, kaç kişi öldü?

Son depremler listesi! Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Öğle saatlerinde bölgede 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelirken 10 ilde büyük yıkım yaşandı. Osmaniye'de deprem oldu mu? sorusu merak konusu oldu. Peki, Osmaniye deprem mi oldu? Az önce Osmaniye'de deprem mi oldu? Osmaniye deprem şiddeti ne? Detaylar haberimizde...

GÜNCEL DEPREMLER LİSTESİ!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

Osmaniye deprem mi oldu? SON DAKİKA! Az önce Osmaniye'de deprem mi oldu? Osmaniye deprem şiddeti ne?

OSMANİYE DEPREM Mİ OLDU?

AFAD verilerine göre Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.8 şiddetinde deprem meydana gelmiştir. Meydana gelen deprem çevre illerde de hissedilmiştir.

Osmaniye deprem mi oldu? SON DAKİKA! Az önce Osmaniye'de deprem mi oldu? Osmaniye deprem şiddeti ne?

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

Deprem Gündem Yaşam Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title