Osmaniye deprem mi oldu? SON DAKİKA! Az önce Osmaniye'de deprem mi oldu? Osmaniye deprem şiddeti ne?

Osmaniye deprem oldu mu ve Osmaniye'de deprem mi oldu? soruları merak konusu oldu. Afad ve Kandilli verilerine göre deprem olan bölgeler araştırılmakta. Peki, Osmaniye deprem mi oldu? Az önce Osmaniye'de deprem mi oldu? Osmaniye deprem şiddeti ne? İşte detaylar...

Son depremler listesi! Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Öğle saatlerinde bölgede 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelirken 10 ilde büyük yıkım yaşandı. Osmaniye'de deprem oldu mu? sorusu merak konusu oldu. Peki, Osmaniye deprem mi oldu? Az önce Osmaniye'de deprem mi oldu? Osmaniye deprem şiddeti ne? Detaylar haberimizde...

GÜNCEL DEPREMLER LİSTESİ!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

OSMANİYE DEPREM Mİ OLDU?

AFAD verilerine göre Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.8 şiddetinde deprem meydana gelmiştir. Meydana gelen deprem çevre illerde de hissedilmiştir.