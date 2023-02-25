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Osmaniye deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Osmaniye depremleri! 25 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi!

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Osmaniye deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Osmaniye depremleri! 25 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi!

AFAD ve Kandilli verilerine göre Osmaniye deprem oldu mu? Sorusu, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından araştırılıyor. Kandilli Rasathanesi Osmaniye deprem ve AFAD Osmaniye'da deprem şiddeti merak ediliyor. Peki, Osmaniye deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Osmaniye depremleri! 25 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi!

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Haberler.com'a konuştu: Elbistan'da 3 bin konteynerlik mahalle kuruluyorTrabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Haberler.com'a konuştu: Elbistan'da 3 bin konteynerlik mahalle kuruluyor
Malatya deprem mi oldu? SON DAKİKA! Bugün Malatya'da deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli deprem listesi! 25 Şubat az önce deprem mi oldu?Malatya deprem mi oldu? SON DAKİKA! Bugün Malatya'da deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli deprem listesi! 25 Şubat az önce deprem mi oldu?

Osmaniye deprem mi oldu? Sorusu, geçtiğimiz dakikalar içerisinde gerçekleşenler arasında en çok merak edilenler arasında yer aldı. Zaman zaman gerçekleşen artçı depremler nedeniyle vatandaşlar Osmaniye deprem mi oldu? Sorusuna internet üzerinde yanıt arıyor. Peki, Osmaniye deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Osmaniye depremleri! 25 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi!

OSMANİYE DEPREM Mİ OLDU?

Kandili Rasathanesi tarafından sağlanmakta olan bilgilere göre bugün Osmaniye'da gün içerisinde birçok deprem gerçekleşti. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

Osmaniye deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Osmaniye depremleri! 25 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi!

OSMANİYE SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCEL- ANLIK

Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

Deprem Gündem Yaşam Haberler Son Dakika

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