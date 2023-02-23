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Osmaniye deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Osmaniye depremleri! 23 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi!

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Osmaniye deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Osmaniye depremleri! 23 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi!

AFAD ve Kandilli verilerine göre Osmaniye deprem oldu mu? Sorusu, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından araştırılıyor. Kandilli Rasathanesi Osmaniye deprem ve AFAD Osmaniye'de deprem şiddeti merak ediliyor. Peki, Osmaniye deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Osmaniye depremleri! 23 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi!

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Osmaniye deprem mi oldu? Sorusu, geçtiğimiz dakikalar içerisinde gerçekleşenler arasında en çok merak edilenler arasında yer aldı. Zaman zaman gerçekleşen artçı depremler nedeniyle vatandaşlar Osmaniye deprem mi oldu? Sorusuna internet üzerinde yanıt arıyor. Peki, Osmaniye deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Osmaniye depremleri! 23 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi!

OSMANİYE DEPREM Mİ OLDU?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor. Aşağıdaki son dakika deprem listesi ile son depremler ve deprem şiddeti hakkında bilgi alabilirsiniz. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel deprem haberleri vermeye devam ediyor.

BUGÜN OSMANİYE'DE DEPREM OLDU MU?

Kandili Rasathanesi tarafından sağlanmakta olan bilgilere göre gün içerisinde Osmaniye'de ufak çaplı sarsıntılar meydana geliyor. Ülkemizin coğrafi konumu nedeniyle zaman zaman sarsıntılar, farklı kent merkezlerinde hissedilebiliyor.

Osmaniye deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Osmaniye depremleri! 23 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi!

OSMANİYE SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCEL- ANLIK

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

Osmaniye Deprem Gündem Yaşam Haberler Son Dakika

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