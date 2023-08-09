OSMANİYE DEPREM| 9 Ağustos SON DAKİKA! Osmaniye'de deprem mi oldu? Az önce Osmaniye'de kaç büyüklüğünde, nerede oldu? Kandilli son depremler listesi!

AFAD ve Kandilli verilerine göre Osmaniye'de deprem oldu mu merak ediliyor. Kandilli Rasathanesi Osmaniye'de deprem ve AFAD Osmaniye'de deprem şiddeti araştırılıyor. Peki, Osmaniye'de deprem mi oldu? Az önce Osmaniye'de kaç büyüklüğünde, nerede oldu? Kandilli son depremler listesi!

Osmaniye'de deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli verilerine göre Osmaniye'de deprem oldu mu merak ediliyor. Kandilli Rasathanesi Osmaniye deprem ve AFAD Osmaniye'de deprem şiddeti araştırılıyor. Peki, Osmaniye'de deprem mi oldu? Az önce Osmaniye'de kaç büyüklüğünde, nerede oldu? Kandilli son depremler listesi!

KANDİLLİ SON DEPREMLER

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberler i ile vatandaşalar anlık deprem haberler i veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan sson 500 depremi halka sunuyor.

OSMANİYE'DE DEPREM Mİ OLDU?

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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