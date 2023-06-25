Osmaniye'de trafik kazası: 2 ölü

OSMANİYE'de sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüje çarpıp karşı şeride geçerek beton bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 22.30 sıralarında D-400 karayolu, Osmaniye- Düziçi istikametinde meydana geldi. Kent merkezinden, Düziçi istikametine gitmekte olan Ersin Kar yönetimindeki 55 AFE 158 plakalı otomobil, Çona Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak refüje, ardından karşı şeride geçip beton bariyere çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ersin Kar ve Furkan Bebek'in yaşamını yitirdiği belirlendi.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.