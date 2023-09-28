Osmaniye'de trafik kazası: 2 kişi yaralandı
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 otomobil çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 2 otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Düziçi İrfanlı Mahallesi Dr. Yılmaz Sevinç Caddesinde meydana geldi. A.K. yönetimdeki 80 FM 665 plakalı otomobil, H.Y. yönetimindeki 41 AEP 164 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, 80 FM 665 plakalı otomobilde bulunan sürücü A.K. ve yolcu K.Y. yaralandı. Bölgede bulunan vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri geldi.
Yaralanan şahıslara yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Düziçi Devlet Hastanesine kaldırıldı. - OSMANİYE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Otomobil