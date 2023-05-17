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Osmaniye'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Osmaniye'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Otomobil Haberleri

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. İki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kaza sonrası olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Kadirli-Adana karayolu Aydınlar köyü yakınında meydana geldi. Mehmet Ali Topal (59) yönetimindeki 31 YB 948 plakalı otomobil, karşı yönden gelmekte olan N.A. yönetimindeki otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası 31 YB 948 plakalı otomobil hurdaya dönerken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde sıkışan Mehmet Ali Topal itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılırken, sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer aracın sürücüsü N.A. ise kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Mehmet Ali Topal'ın cenazesi Kadirli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - OSMANİYE

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Otomobil

Osmaniye Jandarma İtfaiye Otomobil Haberler

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