Osmaniye'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Kadirli-Adana karayolu Aydınlar köyü yakınında meydana geldi. Mehmet Ali Topal (59) yönetimindeki 31 YB 948 plakalı otomobil, karşı yönden gelmekte olan N.A. yönetimindeki otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası 31 YB 948 plakalı otomobil hurdaya dönerken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde sıkışan Mehmet Ali Topal itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılırken, sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer aracın sürücüsü N.A. ise kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Mehmet Ali Topal'ın cenazesi Kadirli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - OSMANİYE