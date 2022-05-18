Osmaniye'de su kanalında tehlikeli serinlik - Haberler

OSMANİYE (İHA) - - Osmaniye'de su kanalında tehlikeli serinlik

OSMANİYE - Osmaniye'de sıcaktan bunalan çocuklar tehlikeye aldırış etmeden kar suyuyla beslenen su kanalına girerek serinlemeye çalıştı.

Aşırı sıcakların etkisini gösterdiği Osmaniye'de sıcaktan bunalan bir grup çocuk, serinlemek uğruna tehlikeye meydan okudu. Girilmesi yasak olan ve etrafı demir parmaklıklarla çevrilen su kanalına parmaklıklar üzerinden atlayarak giren çocuklar kanalın buz gibi suyuna kendilerini attı.

Tehlikeye aldırış etmeyen çocuklar eriyen kar sularıyla beslenen buz gibi su içerisinde yaklaşık 1 saat vakit geçirdi. Boğulma riskine rağmen yüzerek serinleyen çocukların doyasıya eğlendiği görüldü.