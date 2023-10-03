Osmaniye'de otomobilin tıra çarpması sonucu 1 kişi yaralandı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde seyir halindeki otomobilin aynı yönde giden tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Gaziantep- Osmaniye TAG otoyolu Düziçi gişeleri bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 34 BNL 082 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde ilerleyen tıra arkadan çarptı. Kazaya gören sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri otomobil içerisinde sıkışan sürücüyü kurtararak sağlık görevlilerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ile ilgili inceleme başlatıldı. - OSMANİYE