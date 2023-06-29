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Osmaniye'de otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı

Osmaniye'de otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı

Otomobil Haberleri

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

OSMANİYE'nin Düziçi ilçesi Yeşildere köyünde şarampole yuvarlanan otomobildeki Fatma Yeniçeri (41) öldü, sürücü eşi ile 3 çocuğu yaralandı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Düziçi ilçesi Yeşildere köyünde meydana geldi. Köye doğru giden Cengiz Yeniçeri'nin (44) kontrolünü yitirdiği 80 ABN 064 plakalı otomobil, şarampole yuvarlandı. Kazada, Yeniçeri'nin eşi Fatma Yeniçeri hayatını kaybetti, kendisi ile çocukları Bayram (17), Muhammed Kuzey (11) ve Kübra Yeniçeri (15) yaralandı.Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yaralılar, AFAD ekipleri tarafından araçtan çıkarılıp sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kamil Şeker - Otomobil

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