Osmaniye'de otomobil ile hafif ticari araç çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti

Osmaniye'de meydana gelen kazada, otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı ve Suriyeli bir kişi hayatını kaybetti. Kazaya dair güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

OSMANİYE'de, otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı, Suriyeli Yasin Eyyup'un (38) öldüğü kazaya dair görüntüler ortaya çıktı. Çarpışmayla kontrolden çıkan hafif ticari aracın savrulup Eyyup'a çarptığı, kaldırıma çıkıp durduğu ve otomobilin ise olay yerinden uzaklaştığı görüldü.

Kaza, 4 Eylül'de, saat 16.00 sıralarında, Raufbey Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobilin kavşakta çarpması sonucu savrulan hafif ticari araç, yoldaki yaya Yasin Eyyup'a çarptı. Bölgeye çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılıp tedaviye alınan Eyyup, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, çarpışma sonrasında kontrolden çıkan hafif ticari aracın savrulup yayaya çarptığı, kaldırıma çıkarak durduğu, otomobilin ise olay yerinden uzaklaştığı görüldü. Yasin Eyyup, dün Osmaniye Belediyesi Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.