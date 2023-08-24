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Osmaniye'de Otomobil Çarpışması: 4 Yaralı

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Osmaniye-Gaziantep kara yolu Kanlıgeçit kavşağında meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Osmaniye'de iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Osmaniye- Gaziantep kara yolu Kanlıgeçit kavşağında sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 20 DB 427 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 26 VV 845 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada otomobillerde bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ersin Şimşek - Otomobil

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