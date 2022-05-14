Osmaniye'de motosiklet sürücülerine kask dağıtıldı - Haberler

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Osmaniye'de motosiklet sürücülerine kask dağıtıldı

İhlas Haber Ajansı - Selçuk Kaya - Genel
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Osmaniye'de motosiklet sürücülerine kask dağıtıldı Osmaniye'de trafik haftası etkinlikleri kapsamında motosiklet kullanan vatandaşlara kask dağıtıldı.

Osmaniye'de motosiklet sürücülerine kask dağıtıldı

OSMANİYE - Osmaniye'de trafik haftası etkinlikleri kapsamında motosiklet kullanan vatandaşlara kask dağıtıldı.

Türkmen Beldesi Belediyesi'nin destekleriyle Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı tarafından motosiklet kullanan sürücülere trafik haftası etkinlikleri çerçevesinde 30 adet kast dağıtıldı. "Hayatıma Kastım Yok Kaskım Var" sloganıyla dağıtılan kasklarda meydana gelebilecek motosiklet kazalarında ölüm ve ağır yaralanma riskinin en aza indirilmesi hedeflendi.

Motosiklet sürücülerine kask takmaları konusunda uyarıda bulunan Vali Erdinç Yılmaz, "Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında Türkmen Beldesi Belediye Başkanımız tarafından motosiklet sürücülerimiz için temin edilen kaskların dağıtımını yapacağız. Kask kullanmadan yapılan trafik kazalarında çok ciddi yaralanmalar hatta ölümler meydana geliyor. Bunların önlenmesi hususunda ciddi anlamda koruyucu bir görev yapacak kaskların mutlaka kullanılması gerekiyor. Bütün sürücülerimize kazasız yolculuklar diliyorum. Trafik kurallarına mutlaka uymamız gerekiyor, kurallara uyduğumuzda kazaların çok azaldığını biliyoruz. Lütfen trafik kurallarına uyalım" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Erdinç Yılmaz, Toprakkale Kaymakamı Ali İhsan Selimoğlu, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş ve Türkmen Belediye Başkanı Veli Fidan sürücülere yeni kasklarını takdim etti.

İhlas Haber Ajansı / Selçuk Kaya - Genel

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