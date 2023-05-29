2023 seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Osmaniye'de kim kazandı? 2023 Osmaniye Osmaniye'de kim kazandı? 2023 Osmaniye Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu ne? İşte Osmaniye seçim sonuçları!

Osmaniye'de kim kazandı?2023 Osmaniye Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu ne? 28 Mayıs 2. Tur seçimleri sonrası en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, Osmaniye'de kim kazandı?2023 Osmaniye Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu ne? İşte, detaylar…

2023 OSMANİYE CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUCU NE?

Türkiye, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 2. turunu da geride bıraktı. Son oy oranlarına ilişkin açıklama yapan Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı olduğunu açıkladı. Sandıkların yüzde 99,74'ü sayılırken; Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52,14 oy oranına ulaşırken, Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 47,86 oy aldı.

Osmaniye oy oranı: