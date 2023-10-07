Osmaniye'de Kafa Kafaya Çarpışan Otomobillerin Kaza Anı Güvenlik Kamerasında

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde meydana gelen kaza sonucunda 3 kişi yaralandı. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı. 3 kişinin yaralandığı kaza anının görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza geçtiğimizi günlerde, Düziçi ilçesi Karacaören Mahallesi, okullar mevkiinde meydana geldi. Nuh Çoşkun idaresindeki 06 BA 2207 otomobil ile karşı istikametten gelen Hüseyin Körkü idaresindeki 80 GD 986 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpanın etkisiyle Hüseyin Körkü'nün kullandığı araç takla attı. Kazada otomobil sürücüleri ile birlikte araçlarda yolcu olarak bulunan Musa Çoşkun yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. - OSMANİYE