Osmaniye'de Kafa Kafaya Çarpışan Otomobillerde 3 Kişi Yaralandı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

- Osmaniye'de 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

OSMANİYE - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Düziçi ilçesi Karacaören Mahallesi, okullar mevkiinde meydana geldi. Nuh Çoşkun idaresindeki 06 BA 2207 otomobil ile karşı istikametten gelen Hüseyin Körkü idaresindeki 80 GD 986 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpanın etkisiyle Hüseyin Körkü'nün kullandığı araç takla attı. Kazada otomobil sürücüleri ile birlikte araçlarda yolcu olarak bulunan Musa Çoşkun yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlatıldı.