Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkezi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,4 büyüklüğündeki depremde saat 06.30 itibarıyla 7 ilde 76 kişinin yaşamını yitirdiğini, 440 kişinin yaralandığını açıkladı. Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz depremdeki son duruma ilişkin, il merkezinde 49 bina olmak üzere toplamda 65 binanın yıkıldığını söyledi. Peki, Osmaniye'de depremde kaç kişi öldü, kaç bina yıkıldı? Osmaniye'de deprem son durum! İşte detaylar...

Osmaniye'de depremde kaç kişi öldü? Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkezi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,4 büyüklüğündeki depremde saat 06.30 itibarıyla 7 ilde 76 kişinin yaşamını yitirdiğini, 440 kişinin yaralandığını açıkladı. Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz depremdeki son duruma ilişkin, il merkezinde 49 bina olmak üzere toplamda 65 binanın yıkıldığını söyledi. Peki, Osmaniye'de depremde kaç kişi öldü, kaç bina yıkıldı? Osmaniye'de deprem son durum! Detaylar haberimizde...

OSMANİYE'DE DEPREM SON DURUMU

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Osmaniye'nin de içerisinde olduğu 10 ilden hissedildi. Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz ilk açıklamasında; kentte 65 binanın yıkıldığını, ilk belirlemelere göre 7 vatandaşın hayatını kaybettiğini açıkladı.

OSMANİYE'DE ÇOK SAYIDA BİNA YIKILDI

Sabaha karşı yaşanan depremle alakalı Osmaniye Valisi Yılmaz açıklama yaptı. Yılmaz yaptığı açıklamada, çok büyük bir deprem yaşandığını belirterek, "Deprem üssü Kahramanmaraş Pazarcık ilçesi 7.4 büyüklüğünde, Osmaniye'mizde şu ana kadar tespit edilen merkezde 49 bina var yıkılan. Düziçi'nde 7, Bahçe'de 7 ve Hasanbeyli ilçesinde 1 olmak üzere 65 bina yıkıldı. Bütün ekiplerimiz, devletin bütün kurumları alanda müdahale ediyoruz" dedi.

VALİLİK YENİ BİR AÇIKLAMA YAPTI

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz'dan yeni bir açıklama yaptı. Yılmaz, "İlimizde meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki Deprem dolayısıyla ekiplerimizin sahadaki inceleme ve araştırmaları devam etmekte olup; Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

"20 KAYBIMIZ VAR"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da son duruma ilişkin bir açıklama yaptı. Oktay açıklamasında, "Osmaniye'de 20 kaybımız var." dedi.